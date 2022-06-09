'Tiểu Tam' Trương Dĩnh Dĩnh lộ ảnh nhạy cảm hậu nghi vấn 'giật chồng' Từ Hy Viên

Sao quốc tế 09/06/2022 15:02

Người tình của chồng cũ Từ Hy Viên mới đây đã bị lộ hình ảnh thân thiết cùng một người đàn ông trung niên với các chi tiết vô cùng nhạy cảm.

Trang 163 đưa tin, mới đây loạt ảnh Trương Dĩnh Dĩnh chụp ảnh thân mật cùng một người đàn ông trong độ tuổi tứ tuần bỗng dưng lan truyền rộng rãi trên MXH. Trong ảnh, người tình của Uông Tiểu Phi chủ động hôn má và dựa vào vòng tay của người đàn ông này.

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Trương Dĩnh Dĩnh lộ ảnh thân mật với một người đàn ông trung niên và loạt ảnh nhạy cảm khác - Ảnh: Internet

Trong khi đó, những bức ảnh khác lại cho thấy Trương Dĩnh Dĩnh ăn mặc vô cùng "mát mẻ" và tạo nhiều tư thế khiêu gợi trên giường ngủ. Nhiều netizen sau đó tự nhận bản thân là bạn học cũ của người đẹp họ Trương và bóc mẽ cô là người giả mạo trình độ học vấn, tuổi tác, gia cảnh,...

Trước đó, người tình của chồng cũ Từ Hy Viên từng vướng vào nghi vấn làm vợ lẽ của một người đàn ông đáng tuổi cha mình, cô còn được người đàn ông này bao nuôi và chu cấp tiền để xây sửa nhà cho bố mẹ. Trước hàng loạt vu cáo, Trương Dĩnh Dĩnh tuyệt nhiên phủ nhận mọi việc.

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Trương Dĩnh Dĩnh vẫn chưa lên tiếng về những bức ảnh nhạy cảm đang lang truyền trên MXH - Ảnh: Internet

Vào tối ngày 7/6 vừa qua, khi paparazzi bắt gặp Trương Dĩnh Dĩnh đang đi trên đường đã hỏi cô về mối quan hệ với Uông Tiểu Phi, nhưng cô đã quay đầu bỏ đi mà không trả lời gì.

Cách đây vài ngày, một tay săn ảnh nổi tiếng trước đó "khui" vụ Uông Tiểu Phi ngoại tình đã tiết lộ việc vị thiếu gia này từng đến tận quán karaoke để đánh ghen.

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Uông Tiểu Phi bị cho là đã ngoại tình khi chưa ly hôn Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

Cụ thể, sau một lần cãi nhau với chồng cũ Từ Hy Viên, Trương Dĩnh Dĩnh đã đến tiệm karaoke để tụ tập bạn bè, trong đó có cả đàn ông. Tức giận trước hành động của người tình, Uông Tiểu Phi đã đến tận nơi và đánh ghen, hai bên ẩu đả và thiếu gia họ Uông bị thương đến mức nhập viện.

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Tay săn ảnh nổi tiếng Uông Tư Tề vừa mới công khai loạt bằng chứng mới trong sự việc Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh đã qua lại với nhau khi chưa chính thức ly hôn với Từ Hy Viên.

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