Uông Tiểu Phi bị tố dùng vũ lực với Từ Hy Viên lúc đang mang bầu giữa lùm xùm lộ thêm bằng chứng ngoại tình

Sao quốc tế 01/06/2022 11:13

Sau khi tung ra thêm loạt ảnh chứng minh Uông Tiểu Phi có ngoại tình trong lúc chưa ly hôn, tay săn ảnh nổi tiếng xứ Đài còn tiết lộ thêm thói quen dùng vũ lực của vị thiếu gia này với Từ Hy Viên.

Theo truyền thông Đài Loan, tối ngày 31/5 vừa qua, tay săn ảnh nổi tiếng Cát Tư Tề đã đăng tải lên mạng xã hội 3 bức ảnh được cho là minh chứng cho việc Uông Tiểu Phi thật sự đã ngoại tình khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên.

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Loạt ảnh minh chứng cho việc Uông Tiểu Phi ngoại tình được Cát Tư Tề tung ra - Ảnh: Internet

Cát Tư Tề cho hay, những hình ảnh này đã được chụp lại khi Uông Tiểu Phi thân mật với nhiều người phụ nữ khác nhau tại những địa điểm như quán karaoke, hay thậm chí là phòng riêng của anh và vợ cũ.

Trước đó, cũng chính tay săn ảnh này sau khi nghe lời giải thích của Uông Tiểu Phi vào ngày 30/5 vừa qua về loạt ảnh hẹn hò cùng gái lạ, đã úp mở về chuyện nắm trong tay bằng chứng vị thiếu gia này còn qua lại với 10 người phụ nữ khác thời chưa ly hôn với Từ Hy Viên. Anh nói thêm, bản thân là tự nguyện tung ra loạt ảnh này chứ không hề được Đại S thuê.

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Cát Tư Tề tiết lộ vị thiếu gia này đã chính thức qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh từ tháng 9/2021, khi anh chưa ly hôn với Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

Bên cạnh những hình ảnh ngoại tình của Uông Tiểu Phi, Cát Tư Tề còn tiết lộ rằng vị thiếu gia này chính thức qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh từ tháng 9/2021, khi anh chưa ly hôn với Từ Hy Viên. Hot girl này thậm chí đã có thai nhưng bằng lòng bỏ đi đứa bé để đổi lấy món quà là một xế hộp hạng sang.

Không những vậy, thông tin gây sốc nhất mà Cát Tư Tề đề cập đến chính là việc Từ Hy Viên bị Uông Tiểu Phi đẩy ngã vào tháng thứ 9 của thai kỳ vì cả 2 có mâu thuẫn về việc sinh con. Sau khi thấy chị gái bị bắt nạt, Từ Hy Đệ đã phản ứng dữ dội nên thiếu gia họ Uông lại tiếp tục đẩy ngã cô. Ngay khi biết được sự việc, nam diễn viên Trần Kiến Châu (chồng nữ diễn viên Phạm Vỹ Kỳ) đã có cuộc ẩu đả với Uông Tiểu Phi.

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Tay săn ảnh này còn cho biết rằng Từ Hy Viên bị Uông Tiểu Phi đẩy ngã vào tháng thứ 9 của thai kỳ - Ảnh: Internet

Đối diện với loạt thông tin mà Cát Tư Tề đăng tải, mẹ ruột của Từ Hy Viên đã đáp trả đanh thép: "Anh Cát này ở nhà tôi sao? Con gái tôi bị đẩy? Sao tôi để con bé chịu khổ như vậy được.

Nếu một người tiếp tục nói về gia đình của chúng tôi để kiếm chác tiền bạc thì hãy quên điều đó đi, chúng tôi là những người bình thường, tôi không cần phải trả lời từng người một".

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Uông Tiểu Phi đã lên tiếng xin lỗi vợ cũ vào tối ngày 31/5 - Ảnh: Internet

Cũng trong ngày 31/5, Uông Tiểu Phi đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Từ Hy Viên và mẹ của cô vì bài đăng tố vợ cũ bị tâm thần và dùng thuốc "lậu" trước đó.

"Ngày hôm qua, vì sự bốc đồng mà tôi đã làm một điều đáng tiếc nhất trong đời. Tôi cảm thấy có lỗi với Từ Hy Viên, các con và mẹ Từ. Tôi đã xin lỗi họ vì hành vi thiếu chín chắn và không hợp lý của mình, và ở đây tôi một lần nữa công khai xin lỗi.

Làm sai thì phải thừa nhận, một người 40 tuổi ăn nói vô trách nhiệm đáng bị mọi người cười chê. Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích, chế giễu trên mạng xã hội. Tôi hy vọng rằng tôi có thể bù đắp những tổn thương này nhiều nhất có thể trong tương lai. Ngoại trừ vấn đề con cái, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của Từ Hy Viên thêm nữa." - Uông Tiểu Phi viết trên trang cá nhân của mình.

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Sau khi Uông Tiểu Phi lên tiếng tố cáo Từ Hy Viên bị tâm thần và dùng thuốc bất hợp pháp, mẹ và quản lý của nữ minh tinh đã ngay lập tức lên tiếng phản pháo.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh sao Hoa ngữ sao châu Á

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