Mẹ của Từ Hy Viên lần đầu tiết lộ lý do con gái nhất quyết ly hôn chồng

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, mẹ của Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai cho biết Uông Tiểu Phi giống tính chồng cũ của bà, đều nóng nảy, vì thế vợ chồng Từ Hy Viên luôn có những mâu thuẫn không thể nào giải quyết. Đồng thời, bà chia sẻ rằng tính con gái mình không thỏa hiệp: "Nếu con bé mềm mỏng hơn chút nữa thì có lẽ đã không xảy ra xung đột lớn đến thế".

Theo mẹ của Từ Hy Viên, bà hiểu rằng con gái mình gặp không ít khó khăn trong 10 năm chung sống. Dù rất quý Uông Tiểu Phi, bà vẫn nhận xét, anh hoàn toàn là một đứa trẻ to xác, luôn cần được vợ quan tâm, chăm sóc và vì thế mà Hy Viên dần kiệt sức. Vốn là một ngôi sao luôn được yêu mến và cưng chiều nên áp lực cô phải chịu trong hôn nhân này không hề nhỏ. Bà Hoàng Xuân Mai cho rằng con gái đã cố gắng trọn đạo làm vợ, chấp nhận theo chồng về Bắc Kinh sau khi kết hôn, thậm chí còn rủ mẹ đi cùng nhưng bà từ chối.