Mẹ của Từ Hy Viên lần đầu tiết lộ lý do con gái nhất quyết ly hôn chồng

Dù đã "đường ai nấy đi", nhưng mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.
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Trong cuộc phỏng vấn mới đây, mẹ của Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai cho biết Uông Tiểu Phi giống tính chồng cũ của bà, đều nóng nảy, vì thế vợ chồng Từ Hy Viên luôn có những mâu thuẫn không thể nào giải quyết. Đồng thời, bà chia sẻ rằng tính con gái mình không thỏa hiệp: "Nếu con bé mềm mỏng hơn chút nữa thì có lẽ đã không xảy ra xung đột lớn đến thế".
Theo mẹ của Từ Hy Viên, bà hiểu rằng con gái mình gặp không ít khó khăn trong 10 năm chung sống. Dù rất quý Uông Tiểu Phi, bà vẫn nhận xét, anh hoàn toàn là một đứa trẻ to xác, luôn cần được vợ quan tâm, chăm sóc và vì thế mà Hy Viên dần kiệt sức. Vốn là một ngôi sao luôn được yêu mến và cưng chiều nên áp lực cô phải chịu trong hôn nhân này không hề nhỏ. Bà Hoàng Xuân Mai cho rằng con gái đã cố gắng trọn đạo làm vợ, chấp nhận theo chồng về Bắc Kinh sau khi kết hôn, thậm chí còn rủ mẹ đi cùng nhưng bà từ chối.
Dù vợ chồng con đã đổ vỡ, bà Hoàng nói coi Uông Tiểu Phi như con trai. Bà mong con gái hạnh phúc, mong con rể cũ tìm được một người phụ nữ xứng đáng với vai trò làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Lý do con gái lấy chồng mới chóng vánh đến vậy, bà nói cô quyết định không phải do bốc đồng, mà vì luôn tự tin vào bản thân. Chính vì tự tin, Từ Hy Viên sẽ không nghĩ nhiều về tương lai lâu dài.
Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Đến ngày 8/3, nữ diễn viên thông báo kết hôn với DJ Koo (Koo Jun Hyeop). Sau khi sao phim Vườn sao băng tái hôn, đời tư của cô trở thành "tin nóng" trên khắp mặt báo.
Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị phát hiện hẹn hò từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, họ cùng nhau đi chơi golf. Cả hai cũng nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm. Nữ diễn viên họ Trương còn gặp mẹ của Uông Tiểu Phi.
Đáng chú ý, MC Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên, khẳng định chị gái không hạnh phúc trong hôn nhân. Khi bị chỉ trích là người thứ ba chen chân khiến mối quan hệ của Từ Hy Viên và chồng cũ rạn nứt nhanh chóng, Trương Dĩnh Dĩnh phủ nhận.