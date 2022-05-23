Uông Tiểu Phi đi dã ngoại với người tình hậu 'cay cú' từ Hy Viên tái hôn

Hình ảnh mới nhất của chồng cũ Từ Hy Viên - thiếu gia Uông Tiểu Phi làm dấy lên tin đồn anh và nữ diễn viên Trương Dĩnh Dĩnh đi dã ngoại cùng nhau.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây Uông Tiểu Phi đã cho đăng tải những bức ảnh trong buổi dã ngoại của anh. Điều khiến nhiều người chú ý đó chính là chỉ cách đây ít lâu, Trương Dĩnh Dĩnh cũng từng xuất hiện trong bức ảnh có khung cảnh tương tự của vị thiếu gia này. Khi chồng cũ Từ Hy Viên được hỏi là có phải anh đã đi chơi với nữ diễn viên họ Trương hay không thì anh đã xóa bài đăng.

Bức ảnh được Uông Tiểu Phi đăng tải lên MXH - Ảnh: Internet

Bức ảnh của Trương Dĩnh Dĩnh có nhiều điểm tương đồng với với vị thiếu gia họ Uông - Ảnh: Internet

Trước đây, khi Uông Tiểu Phi còn chưa ly hôn với Từ Hy Viên, tin đồn anh và Trương Dĩnh Dĩnh có quan hệ tình cảm đã ngập tràn mặt báo. Trong suốt thời gian dài, cặp đôi thường để lộ nhiều dấu hiệu cho thấy cả hai đã cùng nhau đi du lịch và tham gia tiệc tùng chung.

Đầu năm 2022 này, một người dùng Weibo còn tiết lộ vào ngày 2/2 đã thấy Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh đi du lịch cùng nhau đến Tam Á - nơi anh từng tổ chức lễ cưới và hưởng trăng mật với vợ cũ. Người này còn cho hay, cặp đôi nổi tiếng đã dùng bữa tối với người thân và bạn bè tại khách sạn Tam Á, trong bàn tiệc còn có sự tham gia của bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi.

Uông Tiểu Phi được cho là đã qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh khi còn chưa ly hôn với Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

Một số nguồn tin khác còn cho biết, mới đây, Uông Tiểu Phi đã xảy ra ẩu đả với một người ở tiệm karaoke vì Trương Dĩnh Dĩnh. Vị thiếu gia này còn được cho là đang thuê cho người tình của mình một căn hộ sang trọng và tặng cô xế hộp Mercedes Benz trị giá hơn 1,8 triệu NDT.

Nhìn Từ Hy Viên hạnh phúc sau tái hôn, chồng cũ có động thái 'cay cú' đến thế này đây Sau loạt hành động được cho là thể hiện sự bực dọc của mình đến chuyện hôn nhân của Từ Hy Viên, thiếu gia Uông Tiểu Phi và mẹ đã bị chỉ trích không thương tiếc trên MXH.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-tieu-phi-di-da-ngoai-voi-nguoi-tinh-hau-cay-cu-tu-hy-vien-tai-hon-470604.html