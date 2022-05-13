Từ Hy Viên chi mạnh hơn 15 tỷ đồng để làm điều này cho chồng mới

Sao quốc tế 13/05/2022 11:13

Sau khi tái hôn với DJ Koo, Từ Hy Viên đã dùng toàn bộ nguồn lực của mình từ tiền bạc đến địa vị để hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng mới.

Kể từ khi thông báo tái hôn, mọi động thái của Từ Hy Viên và chồng mới DJ Koo được công chúng vô cùng quan tâm. Nhiều người còn tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ bởi chuyện tình "gương vỡ lại lành" của hai nghệ sĩ nổi tiếng dù đã không liên lạc với nhau hơn 20 năm.

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Từ Hy Viên và DJ Koo tái hợp sau hơn 20 năm - Ảnh: Internet

Sau 2 tháng ở bên nhau, ngày 13/5, DJ Koo sẽ tạm rời x Từ Hy Viên để đến Mỹ và biểu diễn tại hộp đêm Mission Club ở thành phố New York. Đại S vì còn phải chăm sóc con nên không thể đồng hành cùng chồng mới tại lịch trình này của anh.

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DJ Koo sẽ sang Mỹ biểu diễn trong khi Từ Hy Viên ở lại Đài Loan để chăm sóc con - Ảnh: Internet

Tuy vậy, vì vấn đề giấy tờ, sau khi DJ Koo sang Mỹ, không rõ bao lâu anh mới có thể quay lại Đài Loan cùng gia đình mới. Nhưng theo một nguồn tin thân cận, nam nghệ sĩ đã lên kế hoạch cho việc định cư tại Đài Loan luôn để ở gần Từ Hy Viên.

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DJ Koo dự định sẽ định cư luôn tại Đài Loan - Ảnh: Internet

Được biết, trong thời gian DJ Koo ở Đài Loan, Từ Hy Viên đã giới thiệu chồng mới của mình đến những tên tuổi lớn trong giới giải trí, tạo bước đệm trong sự nghiệp của anh. Nhiều bầu show trong nước cũng vì thế mời nam nghệ sĩ hợp tác, giúp anh "cá kiếm" được một khoản kha khá.

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Từ Hy Viên dùng sức ảnh hưởng và tài sản của mình để hỗ trợ sự nghiệp cho DJ Koo - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, truyền thông Đài Loan cũng tiết lộ chuyện Đại S đã chi mạnh 20 triệu Đài tệ (hơn 15 tỷ đồng) vào một hộp đêm nổi tiếng ở Đài Bắc dưới danh nghĩa DJ Koo. Việc làm này đã giúp DJ Koo trở thành một trong những cổ đông chính và DJ chính tại đây. Về phía DJ Koo, anh cho hay bản thân đang cố gắng học tiếng Trung để có thể giao tiếp với các khán giả.

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