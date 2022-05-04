DJ Koo rời Đài Loan sau 2 tháng kết hôn cùng Từ Hy Viên

Sao quốc tế 04/05/2022 11:34

Sau 2 tháng cùng chung sống với Từ Hy Viên tại Đài Loan, DJ Koo trong thời gian tới sẽ sang Mỹ để biểu diễn.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, DJ Koo sẽ đến New York, Hoa Kỳ và biểu diễn tại một hộp đêm vào ngày 13/5 sắp tới. Vì vậy, rất có thể anh sẽ rời Đài Loan ngay trong tuần này.

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DJ Koo sẽ đến Mỹ biểu diễn vào ngày 13/5 sắp tới - Ảnh: Internet

Được biết, đây là lịch trình mà DJ Koo đã lên kế hoạch từ trước khi kết hôn vào đầu tháng 3 vừa qua. Về phía Từ Hy Viên, cô sẽ không đi cùng chồng mà ở lại Đài Loan để chăm lo cho các con.

Tuy nhiên, về thời điểm mà DJ Koo trở lại Đài Loan thì vẫn là một ẩn số vì việc hoàn tất thủ tục visa của nam nghệ sĩ còn nhiều vướng mắc. Vậy là sau hơn 20 năm không liên lạc, cặp vợ chồng son chỉ mới bên nhau được 2 tháng rồi lại phải tạm biệt nhau.

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Từ Hy Viên mong chồng mới sẽ định cư tại Đài Loan - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với nhau, Từ Hy Viên đã giúp đỡ ông xã rất nhiều trong việc phát triển sự nghiệp của anh tại thị trường Đài Loan bằng cách đưa anh đi gặp những tên tuổi lớn trong ngành giải trí. Cũng nhờ đó mà thời gian qua DJ Koo đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại xứ Đài.

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DJ Koo xăm tên Từ Hy Viên lên tay - Ảnh: Weibo

Từ Hy Viên cho hay, cô mong muốn chồng mới sẽ định cư luôn ở Đài Loan thay vì trở về Hàn Quốc để cả hai có thể thoải mái bên nhau. DJ Koo vừa qua cũng có một hành động cực ngọt ngào thể hiện tình cảm của mình với vợ, cụ thể anh đã xăm tên của Từ Hy Viên bằng tiếng Hàn và tọa độ của Đài Loan lên cánh tay của mình.

Kết hôn chưa lâu, DJ Koo đã xăm tên Từ Hy Viên lên cơ thể mình

Kết hôn chưa lâu, DJ Koo đã xăm tên Từ Hy Viên lên cơ thể mình

Hành động này của DJ Koo đã chứng minh được "tình yêu to bự" mà nam nghệ sĩ dành cho bà xã Từ Hy Viên của mình.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo sao Hoa ngữ Từ Hy Viên tái hôn sao châu Á

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