Chị em Từ Hy Viên bị đàn anh nổi tiếng quấy rối, không dám phản kháng vì sợ 'quy tắc ngầm'

Sao quốc tế 27/04/2022 16:23

Vì sợ sự ảnh hưởng của các "quy tắc ngầm" trong giới giải trí, Từ Hy Viên và em gái là Từ Hy Đệ đều phải giữ im lặng chịu đựng dù bị đàn anh quấy rối khi mới vào nghề.

Xuất hiện trong một talkshow mới đây, nữ MC Từ Hy Đệ đã kể lại câu chuyện mình và chị gái là Từ Hy Viên từng bị quấy rối khi mới "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí.

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Từ Hy Đệ diễn tả lại thời khắc bản thân bị đàn anh quấy rối

Theo đó, Từ Hy Viên cho hay, sau khi cô và chị gái ra mắt không lâu thì được mời đến tham gia một chương trình giải trí. Tại đây, một đàn anh nổi tiếng trong nghề đã tiếp cận hai chị em họ Từ và có những hành động thân mật quá mức như ôm ấp hay kẹp tay Từ Hy Đệ vào người.

Sau đó, người này còn nói với hai chị em: "Dễ thương lắm, 2 chị em cố lên nhé!". Tuy nhiên, vì chỉ là người mới và lo sợ các "quy tắc ngầm" trong giới sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên cả Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ đều không dám phản kháng hay làm to chuyện. Cũng kể từ đó mà dù có tham gia bất kỳ hoạt động nào thì mẹ ruột cũng đi cùng để bảo vệ hai chị em họ Từ.

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Từ Hy Đệ và Từ Hy Viên thuở mới vào nghề

Tuy vậy, những lần thân mật quá trớn như trên đôi khi vẫn xảy ra cho đến tận khi Từ Hy Viên nổi tiếng nhờ loạt phim thần tượng như Vườn Sao Băng, Bong Bóng Mùa Hè,..

Trong giới giải trí, không chỉ có hai chị em nhà họ Từ là từng bị quấy rối, đến cả những sao nữ có gia thế như Hàn Tuyết cũng chịu cảnh tương tự khi mới tham gia vào công ty Thịnh Hành. Hoặc người có tầm ảnh hưởng như nữ MC Tạ Na cũng từng bị chủ nhiệm của đoàn phim sàm sỡ thời cô chưa quá nổi tiếng.

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Tạ Na và Hàn Tuyết đều từng lên tiếng kể lại chuyện mình bị quấy rối

Việc ngày càng có nhiều ngôi sao lên tiếng khi bị quấy rối được công chúng vô cùng ủng hộ. Không những vậy, nhiều người hy vọng danh tính những người này sẽ bị phơi bày và trục xuất khỏi làng giải trí.

Ảnh: Internet

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