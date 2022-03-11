Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình'

Sao quốc tế 11/03/2022 09:45

Vào ngày 9/3, một phương tiện truyền thông Đài Loan đưa tin rằng ngay sau khi tin tức nữ diễn viên Từ Hy Viên tái hôn được lan tràn trên khắp các mặt báo, vài xích mích giữa cô và mẹ đã diễn ra. Có vẻ như mẹ của nữ diễn viên không mấy mặn mà với chuyện kết hôn của con gái.

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ ruột của Từ Hy Viên, đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp hai con gà, một mái và một trống, kèm dòng trạng thái: “Đừng đến cướp con gái của tôi”.

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình' - Ảnh 1

Hình ảnh được mẹ của Từ Hy Viên đăng tải

Vài tiếng sau, bà Hoàng tiếp tục đăng bức ảnh khác cũng về hai con gà nói trên. “Cãi nhau mỗi ngày, ồn ào, ầm ĩ”, bà viết. Dù không trực tiếp gọi tên, netizen vẫn tin chắc mẹ của Từ Hy Viên đang muốn “dằn mặt” con rể mới đến từ Hàn Quốc, DJ Koo.

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình' - Ảnh 2

Lần lượt từ trái sang phải: Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ và bà Hoàng Xuân Mai

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), bà Hoàng tuyên bố, nếu nữ minh tinh không xin lỗi bà, bà sẽ không gặp DJ Koo.

Hiện tại, hai mẹ con Từ Hy Viên đang “chiến tranh lạnh” bởi theo lời mẹ nữ diễn viên, bà và Từ Hy Đệ (em gái Từ Hy Viên) chỉ biết tin Từ Hy Viên tái hôn sau khi mọi sự đã rồi. Bà Hoàng thậm chí không biết DJ Koo là ai. Thông tin này khiến bà Hoàng Xuân Mai bị tăng huyết áp lên cao, phải uống thuốc mới trở lại bình thường.

Mẹ nữ minh tinh lên tiếng: “Con tôi không hề không nói trước với tôi. Nó đã lừa dối tôi từ đầu đến cuối, và không hề tôn trọng tôi một chút nào. Mọi người nghe sẽ nghĩ rằng có vẻ như tôi đang nói dối, nhưng tôi thực sự không biết chút gì về chuyện của Hy Viên."

Từ Hy Viên tuyên bố ly hôn vào tháng 11/2021. Cô với chồng cũ Uông Tiểu Phi - một doanh nhân đến từ gia đình tài phiệt xứ Đài, đã có với nhau hai đứa con, một cô bé 8 tuổi và một cậu trai mới lên 6. Nhiều người hâm mộ Từ Hy Viên tỏ ra bất ngờ khi cô xác nhận kết hôn cùng ca sĩ, DJ kỳ cựu Koo Jun Yeop vì chưa đầy 4 tháng kể từ khi có thông báo ly hôn. 

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình' - Ảnh 3

Từ Hy Viên và chồng cũ

 Mối duyên giữa người đẹp Vườn sao băng và DJ Koo bắt nguồn từ cuối thập niên 1990, lúc đó Hy Viên thần tượng DJ Koo. Họ hẹn hò năm 1998 nhưng bấy giờ DJ Koo là sao thần tượng đình đám, không muốn công khai yêu đương, khiến Từ Hy Viên đau khổ. Họ chia tay sau khoảng một năm hẹn hò. Khi biết nàng đại hoa đán đã ly hôn, DJ Koo liên lạc với bạn gái cũ, nối lại tình cảm.

Mẹ Từ Hy Viên không chấp nhận con rể, nhận xét con gái 'không tôn trọng mình' - Ảnh 4

Từ Hy Viên và DJ Koo

"Cuộc chiến" giữa hai mẹ con Từ Hy Viên vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

Theo Chosun

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