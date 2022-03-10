Khi nhắc đến lý do tạm dừng hoạt động trong thời gian dài, nam thần tượng đã chia sẻ về "giai đoạn tồi tệ nhất" của bản thân mình, đó chính là scandal cần sa vào 5 năm trước. Nhìn lại khoảng thời gian khó khăn đó, T.O.P rất hối hận vì đã gây ra nhiều tổn thương cho những người xung quanh.

Bên cạnh đó, khi được hỏi lý do rời YG Entertainment, T.O.P đã đề cập đến sự khắc nghiệt của thị trường Kpop cũng như nỗi cô đơn của người nghệ sĩ sau ánh hào quang. Theo anh, để trở thành một thần tượng thì đều phải trải qua hệ thống khắc nghiệt cũng như bị huấn luyện như những con rô-bốt. Khi nói về những dự định trong tương lai, T.O.P mong muốn sẽ tạo ra những nghệ sĩ không theo quy trình khắc nghiệt với chia sẻ: "Tôi muốn được tạo ra những nghệ sĩ thực thụ và giúp đỡ họ. Tôi đang tích cực suy nghĩ về việc thành lập một nhóm hoàn toàn khác với BIGBANG".

T.O.P nói: "5 năm trước, tôi đã trải qua thời kỳ vô cùng suy sụp. Sau này tôi mới nhận ra mình đã làm gia đình, những người xung quanh và người hâm mộ tổn thương nhiều như thế nào. Suốt 5 năm ấy, tôi đã viết khoảng 100 bài hát. Chính việc cố gắng làm đầy tủ sách bằng các tác phẩm âm nhạc của mình đã trở thành nguồn động lực của tôi".

Ngoài ra, T.O.P còn chia sẻ việc mình phản đối các thực tập sinh hiện nay đang được đào tạo như rô bốt, và đang lên kế hoạch cho một dự án mới có thể thay đổi được thực tại. Những lời này đã thu hút sự chú ý của netizen về việc liệu T.O.P, người từng đi đầu trong làn sóng toàn cầu hóa K-pop, có thể một lần nữa thay đổi cuộc chơi của K-pop hay không.

Đặc biệt, ở cuối bài phỏng vấn, bật mí về màn comeback sau 4 năm dài chờ đợi, T.O.P đã làm "dậy sóng" dư luận với ám chỉ rời nhóm, đây sẽ là lần comeback cuối cùng của anh với tư cách là "một mẩu" của BIGBANG. Anh cho rằng khoảng thời gian dài 5 năm qua đã khiến âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật của các thành viên BIGBANG trở nên khác nhau, khó có thể cùng nhau hoạt động. Nam thần tượng đề cập đến việc rời nhóm: "Thành thật mà nói, tôi không muốn nghĩ rằng đây là lần cuối cùng".

Hiện tại, những người hâm mộ YG Entertainment ngày càng cảm nhận được hơi ấm trong gia đình bị mất đi qua việc từng thành viên dứt áo ra đi. YG quá cầu toàn, tỉ mỉ khiến Gummy không thể kiên nhẫn ở lại chờ đợi lâu để ra mắt sản phẩm của mình. Se7en bị bắt quả tang trốn trại trong thời gian nhập ngũ để đi đến quán massage cấm người dưới 19 tuổi cũng phải rời đi. Scandal giao dịch chất cấm của Park Bom khiến 2NE1 phải ngưng hoạt động trong thời gian dài, để rồi Minzy cũng quyết định từ bỏ nhóm nhạc gắn bó nhiều năm, 2NE1 cũng không trụ được mà tan rã. Lần lượt, Park Bom và CL cũng rời khỏi mái nhà YG. PSY và Tablo cũng "tung cánh" bay trên con đường riêng của mình.

Nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1

Đỉnh điểm của màn "thay máu" gắt nhất YG có lẽ là bê bối chấn động của Seungri (BIGBANG) khiến công ty cũng bị vạ lây, rơi vào cảnh lao đao. Cứ ngỡ "ông hoàng Kpop" BIGBANG sẽ giữ được con số 5 thành viên "bất tử", song người hâm mộ không thể nào chấp nhận một nghệ sĩ tai tiếng, buộc em út của nhóm phải rút khỏi ngành giải trí. Vụ việc này cũng ảnh hưởng lớn khiến Yang Hyun Suk khi phải tiếp nhận điều tra từ cảnh sát, rời khỏi chức vụ CEO của YG. "Cánh chim đầu đàn" mất đi, YG càng trở nên vô hồn, thiếu sự liên kết như thuở ban đầu. Gần đây, fan càng thêm hụt hẫng trước thông tin T.O.P cũng chính thức không còn chung nhà với BIGBANG.

Trước đó vào ngày 7/2, T.O.P đã thông báo rời YG Entertainment sau 16 năm gắn bó, chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ với công ty, tuy nhiên, anh vẫn là "một mẩu" của BIGBANG. Được biết, BIGBANG cũng đã hoàn thành quá trình thu âm cho lần trở lại sắp tới và ca khúc sẽ là thông điệp anh muốn gửi đến người hâm mộ cũng như lý do tạm dừng hoạt động với nhóm.

Theo Chosun