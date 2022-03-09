Hình ảnh ngọt ngào 'đốn tim' phái nữ của chàng idol với gương mặt 'hiếm có khó tìm' - Cha Eun Woo

D’icon Boy là nhãn hiệu tạp chí của Dispatch sẽ bán kèm goods với photobook tận 228 trang và kèm theo nhiều món khác như sổ ghi chú, ảnh film, bromide, sách ảnh cận mặt và túi do Eun Woo tự thiết kế.

Loạt ảnh được Dispatch công bố khiến người xem phải 'trụi tim' vì những hình ảnh quá xuất sắc của nam thần Cha Eun Woo. Cùng ngắm nhìn nhan sắc của chàng idol như thế nào mà fan lại 'quắn quéo' như vậy nhé.