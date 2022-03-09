Hình ảnh ngọt ngào 'đốn tim' phái nữ của chàng idol với gương mặt 'hiếm có khó tìm' - Cha Eun Woo

Sáng ngày 9/3, Dispatch đã hé lộ những bức ảnh của Eun Woo trong tạp chí D’icon Boy.
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D’icon Boy là nhãn hiệu tạp chí của Dispatch sẽ bán kèm goods với photobook tận 228 trang và kèm theo nhiều món khác như sổ ghi chú, ảnh film, bromide, sách ảnh cận mặt và túi do Eun Woo tự thiết kế.
Loạt ảnh được Dispatch công bố khiến người xem phải 'trụi tim' vì những hình ảnh quá xuất sắc của nam thần Cha Eun Woo. Cùng ngắm nhìn nhan sắc của chàng idol như thế nào mà fan lại 'quắn quéo' như vậy nhé.
Cha Eun Woo là thành viên của nhóm ASTRO, tuy nhiên dạo gần đây anh chủ yếu hoạt động với tư cách là diễn viên. Tuy nhiên, xét về năng lực diễn xuất, từ bộ My ID Is Gangnam Beauty tới True Beauty, Cha Eun Woo vẫn luôn giữ một gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng biểu cảm lại cứng đơ. Các tác phẩm của anh có thể thành công về độ thương mại đấy, nhưng thứ mà anh để lại ấn tượng cho người xem là độ đẹp trai chứ không phải khả năng diễn xuất.
Theo Dispatch