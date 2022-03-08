Nữ diễn viên Gia đình là số 1 từng li hôn và tái hợp với chồng, nay khoe ảnh mặc đồ cặp với con trai

Vào ngày 8/3, nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã đăng một bức ảnh cùng con trai lên Instagram story của mình.

Trong bức ảnh, Hwang Jung Eum và con trai cô cùng mặc áo khoác dạ màu be. Dù không lộ mặt, fan vẫn nhận ra nụ cười hạnh phúc ẩn sau lớp khẩu trang của nữ diễn viên.

Đặc biệt, netizen ngạc nhiên vì được nhìn thấy sự trưởng thành của con trai Hwang Jung eum. Cậu bé lớn lên với gia đình không mấy bình yên nhưng vẫn chững chạc, ấm áp.

Được biết, Hwang Jung Eum kết hôn với cựu vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp kiêm doanh nhân Lee Young Don vào năm 2016 và họ có một con trai. Vào tháng 9/2020, dân tình đã vô cùng bất ngờ trước thông tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn chồng đại gia ngành thép sau 4 năm chung sống và có 1 cậu con trai chung. Nhưng đến tháng 7/2021, mỹ nhân She Was Pretty đã rút đơn ly hôn và tái hợp với ông xã. Giờ đây, niềm vui đã được nhân đôi khi Hwang Jung Eum xác nhận đang mang thai đứa con thứ 2.

Theo Chosun

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