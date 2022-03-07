IU trở thành Đại sứ toàn cầu của GUCCI, fan lại được phen 'phổng mũi'

Rất nhiều người bàn tán về sự kiện này, khi trước đây, IU được cho là mặc đồ Gucci “kém sang”, sắc vóc không hợp với trang phục.

IU là 1 trong 4 ngôi sao Hàn Quốc giữ vai trò Đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang Gucci bên cạnh Kai (EXO), nam diễn viên Lee Jung Jae và nữ diễn viên Shin Min Ah.

Trước đó vào năm 2020, IU được Gucci chọn làm Đại sứ khu vực Hàn Quốc.

Khi được Gucci lựa chọn vào vị trí danh giá, IU nhanh chóng vướng nhiều chỉ trích khi làm giảm giá trị đồ hiệu, không toát lên được khí chất của một đại sứ thương hiệu.

IU hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu nền âm nhạc Hàn Quốc. Vẻ đẹp thanh tao cùng gu thời trang đắt giá, nữ ca sĩ luôn là tâm điểm của công chúng mỗi khi cô xuất hiện.

Theo Maeil Business News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/iu-tro-thanh-dai-su-toan-cau-cua-gucci-fan-lai-duoc-phen-phong-mui-454024.html