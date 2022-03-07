ROSÉ (BLACKPINK) kết thúc chuỗi ngày cách ly, sức khỏe hiện tại rất tốt

Rosé (BLACKPINK) nhận được kết quả âm tính sau chuỗi ngày cách li, hiện tại không còn triệu chứng nào và sức khỏe đang rất ổn định.
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YG cho biết: "Rosé (BLACKPINK) đã được kết thúc quá trình cách ly vào ngày hôm qua (6/3) theo quyết định của cơ quan y tế rằng không còn lo ngại về sự lây lan của COVID-19.
Rosé đã được điều trị tại nhà một thời gian sau khi hoàn thành việc tiêm vắc xin COVID-19, cô ấy không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào trong giai đoạn này, và sức khỏe hiện tại của cô ấy rất tốt."
Phía công ty nói thêm: "Chúng tôi luôn biết ơn người hâm mộ vì sự quan tâm của họ và thực sự cảm ơn các nhân viên y tế đã tận tâm trong đại dịch COVID-19 hiện nay."
Trước đó, vào ngày 28/2, Rosé đã được xác nhận dương tính với COVID-19 và phải hủy bỏ một số hoạt động tại nước ngoài.
Theo Dispatch