ROSÉ (BLACKPINK) kết thúc chuỗi ngày cách ly, sức khỏe hiện tại rất tốt

Sao quốc tế 07/03/2022 09:47

Rosé (BLACKPINK) nhận được kết quả âm tính sau chuỗi ngày cách li, hiện tại không còn triệu chứng nào và sức khỏe đang rất ổn định.

YG cho biết: "Rosé (BLACKPINK) đã được kết thúc quá trình cách ly vào ngày hôm qua (6/3) theo quyết định của cơ quan y tế rằng không còn lo ngại về sự lây lan của COVID-19.

Rosé đã được điều trị tại nhà một thời gian sau khi hoàn thành việc tiêm vắc xin COVID-19, cô ấy không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào trong giai đoạn này, và sức khỏe hiện tại của cô ấy rất tốt."

Phía công ty nói thêm: "Chúng tôi luôn biết ơn người hâm mộ vì sự quan tâm của họ và thực sự cảm ơn các nhân viên y tế đã tận tâm trong đại dịch COVID-19 hiện nay."

ROSÉ (BLACKPINK) kết thúc chuỗi ngày cách ly, sức khỏe hiện tại rất tốt - Ảnh 1

Trước đó, vào ngày 28/2, Rosé đã được xác nhận dương tính với COVID-19 và phải hủy bỏ một số hoạt động tại nước ngoài.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Rosé (Black Pink) sao Hàn Quốc cuộc sống sao Hàn

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