Diễn viên Lee Byung Hun đã quyên góp 100 triệu won cho cư dân bị thiệt hại do cháy rừng ở Uljin và Samcheok.

Sáng ngày 6/3, Hiệp hội cứu trợ thảm họa quốc gia Hope Bridge đã thông báo rằng "Lee Byung-hun đã quyên góp 100 triệu won để hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân cháy rừng." Lee Byung Hun đã suy nghĩ về một kế hoạch hỗ trợ sẽ giúp ích thiết thực cho các nạn nhân của cháy rừng. Anh cảm thấy rất buồn khi biết tin có hơn 150 ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi.

Nam diễn viên nghe nói rằng việc cấp bách bây giờ là chuyển những ngôi nhà lắp ráp di động tạm thời cho những nạn nhân đã được sơ tán đến các phòng tập thể dục hoặc trung tâm hội nghị. Vì vậy, anh đã quyết định quyên góp ngay lập tức. Hiệp hội Hope Bridge cho biết, "Số tiền quyên góp của Lee Byung Hun sẽ được chúng tôi nhanh chóng sử dụng để cung cấp nơi ở cho các nạn nhân đang sơ tán khỏi khu vực bị thiệt hại."

Lee Byung Hun được biết đến như một nghệ sĩ với nhân cách vàng trong làng giải trí khi liên tục đóng góp cho xã hội với những số tiền quyên góp lớn. Được biết, anh đã quyên góp 100 triệu won để khắc phục thiệt hại do cháy rừng ở Gangwon vào năm 2019. Nam tài tử và công ty liên tục nỗ lực vì khắc phục thiệt hại của đại dịch COVID-19. Tổng thư ký Hope Bridge Kim Jeong Hee cho biết, "Tại các trại tạm trú, nhiều nạn nhân đã mất nhà cửa và đang vô cùng đau đớn, thất vọng. Với sự giúp đỡ nồng nhiệt của Lee Byung Hun, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các nạn nhân hồi tỉnh càng sớm càng tốt." Theo Dispatch

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