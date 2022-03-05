Seo Ye Ji liên tục gặp chỉ trích trước thềm comeback, cư dân mạng ngán ngẩm với lối sống 'ngạo nghễ' của nữ diễn viên và gia đình

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông vào 3/3 nữ diễn viên Seo Ye Ji (31 tuổi) đang phải đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng do mâu thuẫn với hàng xóm của gia đình cô.
- Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính
- Jungkook (BTS) tốt nghiệp Đại Học Global Cypher, nhận bằng khen dành cho sinh viên xuất sắc
Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải bài viết về mâu thuẫn giữa mình và gia đình Seo Ye Ji vào năm ngoái.
Cụ thể, anh A cho biết vào tháng 5/2021, anh và gia đình Seo Ye Ji đã xảy ra tranh cãi về vấn đề đậu xe.
"Bố mẹ Seo Ye Ji đã tự ý cho lắp đặt hàng rào thú cưng ở bên ngoài cầu thang, gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Trong thời gian xung đột, bố của Seo Ye Ji thậm chí còn xô đẩy đe dọa mọi người."
Anh A cho biết thêm: "Seo Ye Ji cũng đến nhà bố mẹ khoảng 3 lần/tuần và đỗ xe bừa bãi, gây ảnh hưởng đến lối đi của người khác. Chúng tôi đã phải chịu đựng họ suốt 4 năm trời. Tôi đã rất căng thẳng".
Ông A cho biết: "Lúc đầu, khi tôi hỏi "Bạn có phải là Seo Ye Ji không?', cô ấy đã trả lời là không, nhưng một thời gian sau cô ấy đã đưa luật sư tới. Tôi đã nói về những chuyện tích tụ trong suốt 4 năm qua và cuối cùng nhận được một lời xin lỗi.". Tuy nhiên, anh A nghi ngờ sự chân thành của lời xin lỗi vì Seo Ye Ji nói rằng bố mẹ cô ấy sẽ chuyển đi và đã hỏi "Anh sẽ không đăng bài lên Internet đâu đúng không?".
Công ty chủ quản của Seo Ye Ji giải thích:
"Chúng tôi nghĩ có sự hiểu lầm ở đây. Sau khi nhận được phản đối từ hàng xóm, gia đình của Seo Ye Ji đã xin lỗi hết lòng. Chúng tôi không biết phải nói như thế nào vì sự chân thành là thứ phụ thuộc vào người cảm nhận. Sau đó gia đình cô ấy đã chuyển đi. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa".
Hiện Seo Ye Ji đang chuẩn bị quay lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình mới "Eve" sau hơn 1 năm "im hơi lặng tiếng" vì scandal thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, nghi ngờ bạo lực học đường và gian lận trong học tập. Trước sự trở lại của mình, Seo Ye Ji gần đây đã gửi thư xin lỗi công chúng vì những tranh cãi liên quan đến bạn trai cũ Kim Jung Hyun.
Netizen đã đưa ra thắc mắc rằng liệu lần comeback này của cô nàng 'thị phi' có thành công nổi sau hàng loạt scandal xảy ra?
Theo Chosun