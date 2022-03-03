Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính

Sao quốc tế 03/03/2022 10:30

Mới đây, Jung Eunji (Apink) được xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi thấy sức khỏe không được tốt. Nữ idol cho biết đã thử đến 16 bộ kit test khác nhau, nhưng trong đó chỉ 4 bộ cho kết quả dương tính.

Chiều 28/2, công ty chủ quản của Apink, IST Entertainment đã đưa ra thông báo: 

"Sáng chủ nhật ngày 27/2, 2 thành viên Apink là Jung Eun Ji và Oh Ha Young đã tự test nhanh tại nhà sau khi cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi cho ra kết quả dương tính, cả 2 đã thực hiện test PCR và nhận được kết quả dương tính”.

Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính - Ảnh 1

Jung Eunji cũng dành lời khuyên cho người hâm mộ trên Twitter như sau:

"Mình phải nói với các bạn điều này. Mình đã thử test đến 16 bộ kit test khác nhau ở nhà, trong đó có cả loại công ty đưa và tự mua. Trong số 16 cái, chỉ 4 cái cho kết quả dương tính. Vậy nên nếu bạn thấy cơ thể không khỏe thì nhất định phải test cả mũi và họng nhé.

Mình biết trên Internet có nhiều thông tin rồi nhưng nhỡ đâu các bạn fan chưa tìm hiểu kỹ.

Vậy nên mình muốn nhấn mạnh là:

1. Nếu cơ thể cảm thấy không khỏe

2. Tự xét nghiệm ngay lập tức

3. Mua 2 loại kit test khá nhau, trong đó 1 cái nhất định phải lấy dịch hầu họng.

Kinh nghiệm của mình có thể không hoàn toàn chính xác nhưng mọi người hãy tham khảo nhé!".

Hiện Eunji đang tự cách ly và điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hoang mang cùng Jung Eunji (APINK): Thử đến 16 bộ kit test COVID-19 nhưng chỉ có 4 bộ cho kết quả dương tính - Ảnh 2

Trước đó, Apink đã phát hành album đặc biệt "HORN" để kỷ niệm 10 năm ra mắt  với ca khúc chủ đề "Dilemma" vào ngày 14/2.

Hiện tại, giới giải trí Hàn Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp.

Nhiều thần tượng đã xác nhận nhiễm bệnh và đang trong quá trình hồi phục. Có thể kể đến như thành viên Solar (Mamamoo), V (BTS), diễn viên Park Seo Joon...

Theo Maeil Business News

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