Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này

Tại sự kiện được tổ chức tại Paris, Jisoo đã thể hiện sức hút tươi trẻ của mình với chiếc váy vàng ngắn cùng nụ cười rực rỡ 'hớp hồn' fan.

Cùng với đó, việc Jisoo tạo dáng bên giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri của Dior đã nhận được sự chú ý tại sự kiện. Trước đây, nam CEO này gửi lời nhắc nhủ đến staff đi cùng Jisoo rằng: "Nếu YG sa thải cô ấy thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ mang cô ấy về". Câu nói này của CEO Dior dành cho staff của YG đã bùng nổ sự phấn khích trong lòng netizen bởi sự ưu ái mà thương hiệu dành cho Jisoo. Nữ idol cũng nở nụ cười rất ngọt ngào khi nhận được lời đề nghị này từ CEO Dior.