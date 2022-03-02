Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này

Sao quốc tế 02/03/2022 09:01

Những hình ảnh của Đại sứ toàn cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn DIOR 2022 tại Paris Fashion Week khiến fan vừa hãnh diện, lại vừa 'sầu'.

Tại sự kiện được tổ chức tại Paris, Jisoo đã thể hiện sức hút tươi trẻ của mình với chiếc váy vàng ngắn cùng nụ cười rực rỡ 'hớp hồn' fan.

Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này - Ảnh 1
Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này - Ảnh 2
Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này - Ảnh 3

Cùng với đó, việc Jisoo tạo dáng bên giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri của Dior đã nhận được sự chú ý tại sự kiện. Trước đây, nam CEO này gửi lời nhắc nhủ đến staff đi cùng Jisoo rằng: "Nếu YG sa thải cô ấy thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ mang cô ấy về". Câu nói này của CEO Dior dành cho staff của YG đã bùng nổ sự phấn khích trong lòng netizen bởi sự ưu ái mà thương hiệu dành cho Jisoo. Nữ idol cũng nở nụ cười rất ngọt ngào khi nhận được lời đề nghị này từ CEO Dior.

Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này - Ảnh 4

Tuy nhiên, chưa kịp hãnh diện vì nàng thơ Jisoo được sải bước cùng những nhân vật quyền lực trong làng thời trang thế giới, fan của cô liền gánh phải nỗi buồn và thất vọng. Nhiều người có lẽ vẫn trông chờ cô idol phục sức kỳ công hơn thế. Với mái tóc thẳng nhuộm ombre ở phần đuôi, giày cao gót mũi nhọn và váy cùng sơmi từ Dior, Jisoo hoá thân thành nữ sinh trung học tuổi mới lớn. Màn hoá thân này nhanh chóng được đánh giá là hơi nhạt nhoà, nhất là khi Jisoo đang dự sự kiện tầm cỡ. 

Đại Sứ Toàn Cầu Jisoo (BLACKPINK) dự show diễn Dior: Tươi tắn hết nấc nhưng fan lại 'than trời' vì lý do này - Ảnh 5

Theo Chosun

Từ khóa:   Jisoo (Blackpink) Tin tức giải trí sao Hàn Quốc

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