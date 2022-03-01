Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật

Sao quốc tế 01/03/2022 06:30

Theo gia phả, bố của Siwon là cháu chính tộc của vua Cheoljong đời thứ 25 của triều Joseon. Còn mẹ của anh chàng là hậu duệ của vua Hyojong đời thứ 17 của triều đại Joseon. Vậy nên, Siwon chính là truyền nhân chân chính của hoàng gia, cháu của cả 2 vị vua.

Choi Siwon, thường được biết đến với nghệ danh Siwon, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Super Junior, nhóm nhỏ Super Junior-M do SM Entertainment thành lập và quản lý.

Ra mắt năm 2005 với tư cách là thành viên của boygroup Super JuniorChoi Siwon luôn nổi bật trong giới thần tượng nhờ tài năng và ngoại hình xuất chúng của mình. Không chỉ toả sáng rực rỡ trên sân khấu, Siwon còn là một trong những Idol hiếm hoi được khán giả công nhận khi lấn sân sang diễn xuất. Anh tạo dựng được tên tuổi trong giới diễn viên nhờ màn thể hiện xuất sắc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Work Later, Drink Now, She Was Pretty, Revolutionary Love

Tuy có ngoại hình xuất chúng nhưng thú vị là Siwon chuyên trị những vai có tính cách khá khó đỡ mà theo như fan nói là "con cháu hoàng gia nhưng toàn đi đóng vai khùng điên". Phóng viên ngổ ngáo Shin Hyuk trong She was pretty đã đánh cắp trái tim bao thiếu nữ vì tính cách tưng tửng nhưng vô cùng ấm áp và quan trọng là rất giàu và đẹp trai.

Siwon còn là một người đàn ông hào phóng khi được các thành viên trong SUJU mệnh danh là cây ATM vì cả nhóm xem thẻ của Siwon như thẻ chung. Khi SM có chuyến lưu diễn tại Dubai, 'Choi ATM' đã mời tất cả nghệ sĩ SM lên tòa tháp Buji Khalifa - tòa tháp cao nhất thế giới ăn buffet nhân dịp sinh nhật anh với chi phí khoảng 10tr/vé.

Cùng ngắm nhìn 1 số khoảnh khắc của chàng idol - diễn viên Choi Siwon nhé.

Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật - Ảnh 1
Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật - Ảnh 2
Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật - Ảnh 3
Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật - Ảnh 4
Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật - Ảnh 5

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc cuộc sống sao Hàn Tin tức giải trí

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