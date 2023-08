Choi Siwon (Super Junior) - gia thế ‘khủng’ bậc nhất giới nghệ sĩ nhưng chưa từng ngại lăn xả với nghệ thuật

Choi Siwon, thường được biết đến với nghệ danh Siwon, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Super Junior, nhóm nhỏ Super Junior-M do SM Entertainment thành lập và quản lý.

Ra mắt năm 2005 với tư cách là thành viên của boygroup Super Junior, Choi Siwon luôn nổi bật trong giới thần tượng nhờ tài năng và ngoại hình xuất chúng của mình. Không chỉ toả sáng rực rỡ trên sân khấu, Siwon còn là một trong những Idol hiếm hoi được khán giả công nhận khi lấn sân sang diễn xuất. Anh tạo dựng được tên tuổi trong giới diễn viên nhờ màn thể hiện xuất sắc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Work Later, Drink Now, She Was Pretty, Revolutionary Love…