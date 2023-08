Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon thắng giải thưởng lớn tại Mỹ, làm nên lịch sử với bộ phim 'Squid Game'

Cùng với Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon cũng đã giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Hoa Kỳ (SAG). Vai diễn Kang Sae Byeok đã giúp Ho Yeon đánh bại Jennifer Aniston và Reese Witherspoon của "The Morning Show", Elisabeth Moss của "The Handmaid's Tale" và Sarah Snook của "Succession". Jung Ho Yeon là nữ diễn viên Hàn Quốc thứ hai giành được Giải thưởng SAG sau Youn Yuh-jung vào năm ngoái.

Tại buổi lễ, dàn diễn viên 'Squid Game' Lee Jung Jae, Jeong Ho Yeon, Park Hae Soo, Kim Joo Ryeong, Anupam và Hwang Dong Hyeok đã đến tham dự và chia sẻ niềm vui đoàn phim có người nhận được giải thưởng.

Bên cạnh đó, "Squid game" còn nhận được giải thưởng diễn xuất cho "Dàn diễn viên đóng thế" trong phim truyền hình dài tập. Bản gốc của Netflix đã vượt qua "Cobra Kai", "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" và "Mare of Easttown".

Theo Dispatch