Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon thắng giải thưởng lớn tại Mỹ, làm nên lịch sử với bộ phim 'Squid Game'

Sao quốc tế 28/02/2022 11:21

Tại lễ trao giải SAG Awards lần thứ 28 diễn ra tại California (Mỹ), với bộ phim "Squid Game", Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon đã giành được giải thưởng "Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở hạng mục Phim truyền hình,

Ngày 28/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Hoa Kỳ (SAG) lần thứ 28 đã diễn ra tại Barker Hangar ở Santa Monica, Mỹ. SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) là một trong những giải thưởng lớn và uy tín, được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ, nhằm tôn vinh những thành tựu diễn xuất nổi bật trong điện ảnh.

Tại lễ trao giải SAG Awards lần thứ 28 diễn ra tại California (Mỹ), với bộ phim "Squid Game", Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon đã giành được giải thưởng "Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở hạng mục Phim truyền hình. Lee Jung Jae đã vượt qua những cái tên kỳ cựu như Brian Cox, Kieran Culkin và Jeremy Strong của "Succession" và Billy Crudup của "The Morning Show."

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon thắng giải thưởng lớn tại Mỹ, làm nên lịch sử với bộ phim 'Squid Game' - Ảnh 1

Khi được nhận giải thưởng và phát biểu, tài tử Lee Jung Jae nói, “Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây quả thực là một điều quá vinh dự với tôi ”. Nam diễn viên lấy tờ giấy đã chuẩn bị ra và nói, "Mặc dù tôi đã viết rất nhiều, nhưng tôi không thể đọc hết được. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến khán giả toàn cầu đã yêu mến bộ phim 'Squid Game'." 

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon thắng giải thưởng lớn tại Mỹ, làm nên lịch sử với bộ phim 'Squid Game' - Ảnh 2

Trong "Squid game", Lee Jung Jae vào vai Gi Hoon - người đàn ông trung niên kém may mắn bị cuốn vào trò chơi sống còn với số tiền thưởng lên đến 45,6 tỷ won (37,8 triệu USD). Lee Jung Jae là diễn viên Hàn Quốc thứ 2 được Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Hoa Kỳ vinh danh sau nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung vào năm ngoái. 

Cùng với Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon cũng đã giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Hoa Kỳ (SAG). Vai diễn Kang Sae Byeok đã giúp Ho Yeon đánh bại Jennifer Aniston và Reese Witherspoon của "The Morning Show", Elisabeth Moss của "The Handmaid's Tale" và Sarah Snook của "Succession". Jung Ho Yeon là nữ diễn viên Hàn Quốc thứ hai giành được Giải thưởng SAG sau Youn Yuh-jung vào năm ngoái.

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon thắng giải thưởng lớn tại Mỹ, làm nên lịch sử với bộ phim 'Squid Game' - Ảnh 3

Tại buổi lễ, dàn diễn viên 'Squid Game' Lee Jung Jae, Jeong Ho Yeon, Park Hae Soo, Kim Joo Ryeong, Anupam và Hwang Dong Hyeok đã đến tham dự và chia sẻ niềm vui đoàn phim có người nhận được giải thưởng. 

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon thắng giải thưởng lớn tại Mỹ, làm nên lịch sử với bộ phim 'Squid Game' - Ảnh 4

Bên cạnh đó, "Squid game" còn nhận được giải thưởng diễn xuất cho "Dàn diễn viên đóng thế" trong phim truyền hình dài tập. Bản gốc của Netflix đã vượt qua "Cobra Kai", "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" và "Mare of Easttown". 

Theo Dispatch

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc Squid Game Tin tức giải trí

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