Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở'

Sao quốc tế 27/02/2022 18:13

Người hâm mộ đang phản ứng vô cùng thích thú trước hình ảnh sexy và cá tính của cô nàng Hwasa.

Ngày 24/02, tạp chí Lifestyle Singles đã công bố ảnh họa báo cùng với Hwasa (MAMAMOO), cô nàng idol nổi tiếng với cá tính độc đáo cùng giọng hát xuất sắc và màn trình diễn luôn đầy sức hút. 

Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở' - Ảnh 1

Hwasa sở hữu thân hình đầy đặn quyến rũ đi ngược lại chuẩn mực cái đẹp của Hàn Quốc và Châu Á. Sở hữu body 3 vòng chuẩn đét cùng nước da nâu nâu giòn bốc lửa, từ các item hở bạo cho đến kín cổng cao tường, Hwasa đều "cân" đẹp không chút đắn đo, mỗi bộ trang phục đều thể hiện cực "nét" cá tính của nữ ca sĩ.

Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở' - Ảnh 2

Dù là bộ vest 'nửa kín nửa hở' hay chiếc đầm mang phong cách rock chic, Hwasa đều thể hiện được cá tính của chính mình và vẻ đẹp sexy khó cưỡng. Không hổ danh khi Hwasa được mệnh danh là "biểu tượng sexy mới" của Kpop khi sở hữu thân hình nóng bỏng cùng thần thái quyến rũ hơn người.

Được biết, vào năm ngoái, Hwasa đã comeback solo sau 1 năm 5 tháng với ca khúc I'm a Light (I'm a 빛). Sau khi đạt được vị trí No.1 BXH nhạc số trong nước, cô đã trở thành nghệ sĩ solo nổi bật khi lọt vào top 10 BXH World Digital Song Sales của Billboard Mỹ. Hwasa dự kiến sẽ tiếp tục chăm chỉ với các hoạt động đa dạng trong năm nay.

Theo DongA Ilbo

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn

Nữ diễn viên Lee Ha Nee (thường được gọi là Honey Lee) đã đăng một tấm ảnh trên tài Instagram, khoe vẻ đẹp đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ sau khi thông báo tin kết hôn và mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hàn Quốc Hwasa Tin tức giải trí

TIN LIÊN QUAN

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn

Bà bầu 'hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc' Honey Lee lộ diện với vẻ mặt hạnh phúc sau khi thông báo kết hôn

Tài tử 'Squid Game' Lee Jung Jae ký hợp đồng với công ty giải trí lớn ở Hollywood, về chung nhà với Steven Spielberg, Tom Hanks, Zendaya,...

Tài tử 'Squid Game' Lee Jung Jae ký hợp đồng với công ty giải trí lớn ở Hollywood, về chung nhà với Steven Spielberg, Tom Hanks, Zendaya,...

Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người

Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người

Han Ga In làm rõ tin đồn thất thiệt 'đang bất hòa với chồng', 'vô sinh',...?

Han Ga In làm rõ tin đồn thất thiệt 'đang bất hòa với chồng', 'vô sinh',...?

Han So Hee tậu căn villa sang trọng trị giá gần 2 tỷ won, netizen sốc nặng khi 'bad girl' một thời mạnh tay 'mua đứt'

Han So Hee tậu căn villa sang trọng trị giá gần 2 tỷ won, netizen sốc nặng khi 'bad girl' một thời mạnh tay 'mua đứt'

Tin độc quyền của Dispatch: Ryu Jun Yeol lãi ít nhất 4 tỷ won từ tòa nhà ở Gangnam, gây tranh cãi vì đầu cơ bất động sản

Tin độc quyền của Dispatch: Ryu Jun Yeol lãi ít nhất 4 tỷ won từ tòa nhà ở Gangnam, gây tranh cãi vì đầu cơ bất động sản

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào