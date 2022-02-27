Hwasa (MAMAMOO) tung ảnh hot, khoe vẻ đẹp sexy đến 'ngộp thở'

Người hâm mộ đang phản ứng vô cùng thích thú trước hình ảnh sexy và cá tính của cô nàng Hwasa.

Ngày 24/02, tạp chí Lifestyle Singles đã công bố ảnh họa báo cùng với Hwasa (MAMAMOO), cô nàng idol nổi tiếng với cá tính độc đáo cùng giọng hát xuất sắc và màn trình diễn luôn đầy sức hút.

Hwasa sở hữu thân hình đầy đặn quyến rũ đi ngược lại chuẩn mực cái đẹp của Hàn Quốc và Châu Á. Sở hữu body 3 vòng chuẩn đét cùng nước da nâu nâu giòn bốc lửa, từ các item hở bạo cho đến kín cổng cao tường, Hwasa đều "cân" đẹp không chút đắn đo, mỗi bộ trang phục đều thể hiện cực "nét" cá tính của nữ ca sĩ.

Dù là bộ vest 'nửa kín nửa hở' hay chiếc đầm mang phong cách rock chic, Hwasa đều thể hiện được cá tính của chính mình và vẻ đẹp sexy khó cưỡng. Không hổ danh khi Hwasa được mệnh danh là "biểu tượng sexy mới" của Kpop khi sở hữu thân hình nóng bỏng cùng thần thái quyến rũ hơn người.

Được biết, vào năm ngoái, Hwasa đã comeback solo sau 1 năm 5 tháng với ca khúc I'm a Light (I'm a 빛). Sau khi đạt được vị trí No.1 BXH nhạc số trong nước, cô đã trở thành nghệ sĩ solo nổi bật khi lọt vào top 10 BXH World Digital Song Sales của Billboard Mỹ. Hwasa dự kiến sẽ tiếp tục chăm chỉ với các hoạt động đa dạng trong năm nay.

Theo DongA Ilbo

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