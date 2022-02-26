Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người

Sao quốc tế 26/02/2022 06:22

Trong tập mới nhất của show "Game Caterers", NA PD đã gặp mặt các thành viên tiêu biểu nhà YG Entertainment và cùng nhau tham gia nhiều trò chơi khác nhau.

Trong tập mới nhất của show "Game Caterers", NA PD đã gặp mặt các thành viên tiêu biểu nhà YG Entertainment và cùng nhau tham gia nhiều trò chơi khác nhau.

Từng nghệ sĩ của YG Family lần lượt tiến vào căn phòng và khi đến lượt Jennie (BLACKPINK), các đồng nghiệp nam đều đứng dậy và vỗ tay. Khi Na PD hỏi sao mọi người lại đứng dậy như thế, anh cả Eun Jiwon của nhóm nhạc Sechs Kies đã nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jennie ngoài đời".

Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người - Ảnh 1
Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người - Ảnh 2
Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người - Ảnh 3

Yunhyeong (iKON) cũng giơ tay và nói: "Tôi cũng vậy".

Sau đó, Jinwoo (WINNER) tiết lộ: "Còn tôi gặp em ấy nhiều lần lắm rồi. Chúng tôi quen nhau từ năm 2010" và Jennie gật đầu đồng tình: "Em biết anh Jinwoo lâu nhất. Còn anh Mino đến công ty muộn hơn nên em thật sự chỉ nhớ mỗi Jinwoo hồi còn thực tập sinh thôi. Em không nhớ ai ở đây nữa cả".

Jinwoo (WINNER) và Jennie (BLACKPINK) tiết lộ bí mật cực sốc về mối quan hệ giữa hai người - Ảnh 4

 Theo Chosun

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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) sao Hàn Quốc Tin tức giải trí

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