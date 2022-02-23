Tòa án vị thành niên: Khi 'chị đại' Kim Hye Soo tái xuất, khán giả nín thở vì độ 'ngầu đét'

Sao quốc tế 23/02/2022 11:18

Giật gân và đầy kịch tính, với chủ đề mới lạ và gai góc, thật không ngạc nhiên khi nữ diễn viên gạo cội Kim Hye Soo chọn 'Tòa án vị thành niên' (tựa tiếng Anh: Juvenile Justice) làm tác phẩm tiếp theo của mình.

Từ khi ra mắt với vai diễn cô gái mạnh mẽ, giỏi võ trong Ggambo (1986) khi mới 16 tuổi, đến nay, khi đã ngoài ngũ tuần, Kim Hye Soo vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả khắp châu Á, trong đó có khán giả Việt Nam.

Tòa án vị thành niên: Khi 'chị đại' Kim Hye Soo tái xuất, khán giả nín thở vì độ 'ngầu đét' - Ảnh 1

Có lẽ điều này cũng đến từ những lựa chọn kịch bản độc đáo của nữ diễn viên, giúp cô luôn mang đến những hình tượng nhân vật nữ mới mẻ, đa chiều, và dù rất ưa chuộng dòng phim tội phạm, cô vẫn chưa bao giờ bị "chết vai".

Tòa án vị thành niên: Khi 'chị đại' Kim Hye Soo tái xuất, khán giả nín thở vì độ 'ngầu đét' - Ảnh 2

Tòa án vị thành niên là bộ phim truyền hình Hàn Quốc do đạo diễn Hong Jong Chan cầm trịch sản xuất, sẽ được phát hành trên Netflix vào ngày 25. Đây là một bộ phim về phòng xử án đặc biệt về tội phạm vị thành niên. Shim Eun Seok (Kim Hye Soo), một thẩm phán cương trực và nghiêm khắc đã được chỉ định các vụ án xét xử vị thành niên của tòa án quận và cô phải đối mặt với nhiều tình huống kịch tích gây ra bởi tội phạm dưới 18 tuổi. 

Tòa án vị thành niên: Khi 'chị đại' Kim Hye Soo tái xuất, khán giả nín thở vì độ 'ngầu đét' - Ảnh 3

Chưa lên sóng, bộ phim Tòa án vị thành niên đã nhận nhiều sự chú ý với trailer và kịch bản ấn tượng. Thuở bé, nữ chính là nạn nhân của tội phạm vị thành niên nên luôn có thái độ chán ghét với các đối tượng này. Khi được điều về làm việc tại khu vực có tỷ lệ tội phạm vị thành niên cao nhất, cô bắt đầu thực thi công lý bằng những hành động quyết liệt theo phong cách riêng. Juvenile Justice - Tòa án vị thành niên hứa hẹn khám phá sâu hơn vào hệ thống pháp lý của Hàn Quốc, từ phòng xử án cho đến hiện trường phạm tội của những tội phạm còn trẻ tuổi.

Tòa án vị thành niên: Khi 'chị đại' Kim Hye Soo tái xuất, khán giả nín thở vì độ 'ngầu đét' - Ảnh 4

Theo Maeil Business News

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Từ khóa:   phim hàn quốc sắp chiếu phim Hàn Kim Hye Soo

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