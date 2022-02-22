Nữ diễn viên Gia đình là số 1 - Hwang Jung Eum đã đăng ảnh hẹn hò với người chồng từng li dị, đồng thời xác nhận với người hâm mộ việc mang thai lần hai.

Ngày 21/3, nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã đăng tải một bức ảnh tự sướng chụp cùng chồng Lee Young Don lên tài khoản Instagram của mình.

Trong bức ảnh, Hwang Jung-eum đang mỉm cười và nhìn thẳng vào camera với một tay chống cằm. Người đẹp 'She was Pretty' đang mang thai đứa con thứ hai nhưng vẫn đáng yêu với khuôn mặt mũm mĩm, đầy năng lượng. Hwang Jung Eum đã che mặt chồng bằng biểu tượng trái tim, nhưng dáng vẻ đẹp trai và lịch lãm vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Được biết, vào năm 2016, Hwang Jung Eum đã kết hôn với doanh nhân Lee Young Don xuất thân là một vận động viên golf chuyên nghiệp và cả hai đã có một đứa con trai. Hai người đã thông báo ly hôn vào năm 2020, nhưng sau đó đã vượt qua khủng hoảng và tái hợp. Nữ diễn viên xinh đẹp đã nhận được nhiều lời chúc mừng khi thông báo tin mang thai lần thứ hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hwang-jung-eum-thong-bao-mang-thai-lan-hai-dong-thoi-ngam-xac-nhan-su-that-da-tai-hop-voi-chong-bang-tam-anh-hen-ho-451328.html