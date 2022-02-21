Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử?

Sao quốc tế 21/02/2022 15:11

Nếu công tác điều tra thuận lợi, dự kiến Ngô Diệc Phàm sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 3 tới.

Tính đến nay, Ngô Diệc Phàm đã ngồi trong nhà lao gần 7 tháng. Suốt thời gian qua, truyền thông không có thêm bất kỳ thông tin nào về nam ca sĩ.

Trên mạng xã hội từng lan truyền không ít hình ảnh, video được cho là của Ngô Diệc Phàm, tuy nhiên, đại diện cảnh sát quận Triều Dương - nơi giam giữ nam diễn viên đều lên tiếng phủ nhận.

Một số luật sư nhận định, việc kéo dài tạm giam để phía cảnh sát có đủ thời gian điều tra các tội danh. Ngoài ra, pháp luật hiện hành của Trung Quốc quy định, nếu thời gian tạm giam lâu hơn 5 tháng, bị cáo có thể bị phạt tù không dưới 10 năm. Đáng chú ý, một luật sư chia sẻ với QQ, Ngô Diệc Phàm có thể nhận mức án phạt lên đến 17 năm nếu vi phạm hết các tội danh trong cáo buộc.

Theo Sina, nam diễn viên kiêm ca sĩ 32 tuổi có thể sẽ ra hầu tòa vào tháng 3 tới nếu công tác điều tra thuận lợi.

Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử? - Ảnh 1

Một nguồn tin cho hay, cuộc sống của Ngô Diệc Phàm trong tù không mấy thuận lợi. Vốn quen với cuộc sống nhung lụa và giàu có, Ngô Diệc Phàm hoảng sợ khi phải chịu sự thiếu thốn và áp lực tâm lý. Anh ta chỉ được gặp luật sư và cảnh sát.

Không phải đối tượng ưu tiên, Ngô Diệc Phàm vẫn được giam tại buồng riêng do xét thấy anh là người của công chúng, vụ án có tác động tiêu cực lớn đến xã hội. Tuy nhiên, anh ta không được hưởng đãi ngộ, bị giám sát chặt chẽ vì lo sợ tài tử nghĩ quẩn.

Hiện tại, các sản phẩm nghệ thuật, hình ảnh liên quan tới Ngô Diệc Phàm cũng như tài khoản cá nhân của nam ca sĩ trên mạng xã hội Trung Quốc đều bị gỡ bỏ vì người này vướng bê bối đời tư, vi phạm pháp luật.

Mới đây, một công ty nghe nhìn trực tuyến tại Thanh Đảo, Trung Quốc đã bị xử phạt hành chính và đóng cửa trang web công ty do tiếp tục phát hành sản phẩm liên quan tới Ngô Diệc Phàm thời gian qua.

 Tình cảnh hiện tại của Ngô Diệc Phàm sau gần 7 tháng bị bắt giam, bao giờ sẽ bị đưa ra xét xử? - Ảnh 2

Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) giam giữ và điều tra từ tháng 8/2021 với loạt tội danh như chuốc thuốc, chuốc rượu, xâm phạm người bị hại, hiếp dâm trẻ vị thành niên, thành lập đội ngũ lừa đảo các nữ sinh...

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngô Diệc Phàm là ngôi sao thần tượng nổi tiếng của Trung Quốc. Bên cạnh công việc ca hát, ngôi sao 9X còn được mời tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn như Mỹ nhân ngư, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Lão pháo nhi... Anh đắt show quảng cáo, được nhiều thương hiệu thời trang, xe hơi hàng đầu thế giới mời làm người đại diện toàn cầu.

Scandal khiến Ngô Diệc Phàm mất hết danh tiếng, bị phong tỏa tài sản và chịu nhiều khoản bồi thường do các công ty từng hợp tác kiện cáo. 

Tháng 12 năm ngoái, tòa án Bắc Kinh ra lệnh phong tỏa tài sản của Ngô Diệc Phàm tại công ty điện ảnh Nội Mông Phàm Thế. Số tài sản bị niêm phong trị giá 17,75 triệu NDT (2,78 triệu USD). Thời hạn phong tỏa tài sản từ 1 đến 3 năm.

Giới chức Trung Quốc vẫn tiếp tục thể hiện quyết tâm thanh lọc làng giải trí, ngăn chặn nghệ sĩ "có vết nhơ" sau khi một loạt nghệ sĩ như Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng... bị gỡ bỏ các sản phẩm nghệ thuật và biến mất trên các nền tảng trực tuyến của Trung Quốc từ tháng 8 năm ngoái. 

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