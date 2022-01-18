Lan truyền rầm rộ hình ảnh Ngô Diệc Phàm 'phát tướng' sau nhiều tháng ngồi tù

Sao quốc tế 18/01/2022 17:41

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông được cho là Ngô Diệc Phàm sau vài tháng ở tù. Đáng chú ý, người này có ngoại hình phát tướng.

Ngô Diệc Phàm là cái tên khiến showbiz xứ Trung ồn ào hơn bao giờ hết trong năm 2021. Nam ca sĩ là một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc đã bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam hôm 31/7/2021 để điều tra về nghi vấn cưỡng hiếp nhiều cô gái trẻ, trong đó có thể có nạn nhân 14 tuổi.

Ngoài ra, cựu thành viên EXO còn bị cáo buộc thêm các tội danh như quay lén video tình dục, giao dịch hối lộ bằng quan hệ tình dục để đổi chác quyền lực, sử dụng chất kích thích. Giới luật sư nhận định nếu bị buộc tội, Ngô Diệc Phàm có thể phải đối diện án hình sự với mức phạt tù từ 10 năm đến chung thân.

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Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông được cho là Ngô Diệc Phàm sau vài tháng ở tù. Đáng chú ý, người này có ngoại hình phát tướng, "béo tròn béo trục", lộ cả ngấn cổ. Hình ảnh này nhanh chóng "gây bão cõi mạng". Đa số cư dân mạng bày tỏ thái độ ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình khi chứng kiến diện mạo thay đổi quá nhiều của mỹ nam một thời.

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Hình ảnh phát tưởng được cho là của Ngô Diệc Phàm sau khi ngồi tù - Ảnh: Internet

Tuy vậy, một số ý kiến chỉ ra rằng, hình ảnh này đã qua chỉnh sửa bởi lẽ trong ảnh gốc Ngô Diệc Phàm mặc áo sơ-mi kẻ đỏ, nam ca sĩ sở hữu gương mặt thon gọn, vẻ ngoài điển trai khác hẳn với tấm hình này. Tuy nhiên trên majgn xã hội lại bất ngờ xuất hiện clip photoshop mặt của nam ca sĩ trở nên béo tròn hơn.

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Clip gốc của Ngô Diệc Phàm được tìm thấy - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm bị giam giữ tại nhà tù quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Cuộc sống của nam tài tử trong trại giam luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả và giới truyền thông. Đồng thời, vụ án của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có thông tin mới. Netizen vẫn dành sự chú ý và quan tâm cao độ tới scandal rúng động Cbiz năm 2021 này.

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