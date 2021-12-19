Những nam nghệ sĩ 'biến thái' bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ: La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm chưa phải là 'bệnh hoạn' nhất

Sao quốc tế 19/12/2021 12:05

Tuy nổi tiếng và là "niềm khao khát" của nhiều chị em nhưng những sao nam Hoa ngữ này lại có đời tư bê bối cùng loạt sở thích khá "bệnh hoạn".

Vương Lực Hoành

Vương Lực Hoành trước nay luôn là hình mẫu của nhiều cô gái khi anh chàng được mệnh danh là "hoàng tử tình ca" với một sự nghiệp vững chắc cùng gia đình êm ấm. Tuy nhiên, sau khi anh tuyên bố ly hôn vào ngày 15/12 vừa qua, mọi việc đã thay đổi.

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Suốt 8 năm bên nhau, Vương Lực Hoành chỉ xem vợ là một 'cái máy đẻ'

Vợ cũ của nam ca sĩ đã đăng đàn "bốc phốt" anh, cô cho biết, Vương Lực Hoành là một kẻ trăng hoa khi thường xuyên ngoại tình và qua đêm với gái mại dâm, anh còn thường xuyên đưa họ về nhà suốt thời gian 8 năm bên nhau, anh chỉ xem vợ là một "cái máy đẻ".

La Chí Tường

Ít có sao nam nào của C-biz lại có một sự nghiệp kéo dài cùng độ nổi tiếng không hề sụt giảm như La Chí Tường. Ngoài ra, mối tình kéo dài gần 10 năm của anh và hotgirl Châu Dương Thanh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Bạn gái hotgirl đã lên tiếng tố cáo La Chí Tường làm nhiều trò 'bệnh hoạn' sau lưng cô

Tuy nhiên, vào tháng 4/2020, bạn gái của nam tài tử lại bất ngờ tố anh có sở thích "chơi sâm", quan hệ bừa bãi và thường xuyên dắt người khác về nhà khi cô đi vắng. Ngoài ra, cô còn tiết lộ, nhiều nhân viên nữ xung quanh La Chí Tường đều từng "qua tay" anh. Thậm chí, đến mỗi thành phố lưu diễn thì anh đều có một người bạn gái.

Ngô Diệc Phàm

Scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm được xem là bê bối lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ năm 2021. Anh bị bạn gái cũ là hotgirl Đô Mỹ Trúc tố dùng danh tiếng để dụ dỗ trẻ vị thành niên để cưỡng hiếp, rồi dùng tiền và quyền lực trong giới giải trí để "bịt miệng" họ.

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Ngô Diệc Phàm không thể ngờ, sự nghiệp của mình lại kết thúc trong tay một cô gái mới chỉ vừa 19 tuổi

Dù đã lên bài thanh minh nhưng nam tài tử vẫn bị bắt vì hành vi “Hiếp dâm nhiều cô gái vị thành niên, môi giới mại dâm”. Theo nhiều nguồn tin, vụ việc này có liên quan đến nhiều "ông lớn" trong ngành giải trí và sau khi xử án xong, rất có nguy cơ anh sẽ phải chịu án chung thân hoặc bị "trục xuất" về Canada.

Khuất Sở Tiêu

"Ngũ A Ca" của Như Ý Truyện Khuất Sở Tiêu từng được mệnh danh là "tân binh bạc tỷ" của showbiz nhưng cả sự nghiệp lại lụn bại chỉ trong vòng một đêm. Cuối năm 2020, anh bị bạn gái tố bạo hành cùng nhiều sở thích bệnh hoạn trong chuyện chăn gối. Ngoài ra, truyền thông xứ Trung còn từng bắt gặp nam tài tử qua lại với nhiều cô gái khác nhau chỉ trong vòng 24 giờ.

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Khuất Sở Tiêu có nhiều sở thích 'bệnh hoạn' khi yêu nhau với bạn gái

Bạn gái cũ của Khuất Sở Tiêu cho biết, cô từng bị nam diễn viên dùng dây sạc điện thoại quật ngã, ép gọi là ngài, thường xuyên nhốt cô vào phòng mỗi khi cãi nhau để cô phải vâng lời anh, thậm chí ép cô liếm nắp bồn cầu và còn phải ký "thỏa thuận chủ tớ" trước khi yêu nhau. Vì bị bạo hành cả về thể chất và tinh thần trong một thời gian dài, cô gái này đã từng uống 20 viên thuốc ngủ để tự tử nhưng bất thành.

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Cuộc thanh lọc của giới giải trí Trung Quốc đã diễn ra mạnh mẽ và quyết liệt trong hơn một tháng qua thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài nước. Những cái tên như: Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng hay Triệu Vy đều lần lượt xuất hiện.

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