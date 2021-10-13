NÓNG: Triệu Vy, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm cùng loạt cái tên sao hạng A có mặt trong 'danh sách đen' bị cấm sóng hoàn toàn?

Cuộc thanh lọc của giới giải trí Trung Quốc đã diễn ra mạnh mẽ và quyết liệt trong hơn một tháng qua thu hút sự quan tâm của truyền thông trong và ngoài nước. Những cái tên như: Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng hay Triệu Vy đều lần lượt xuất hiện.

Trong đó, giới chức ban hành một loạt quy định về phong cách thời trang, phong thái hành nghề, lối sống đạo đức, quy định về nộp và khai báo thuế. Các nhà chức trách Trung Quốc nhiều lần khẳng định, những nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và lối sống đều không có cơ hội trở lại làm việc trong làng giải trí Hoa ngữ. Hiện tại những ngôi sao này đang bị cấm sóng ở Trung Quốc và không được xuất hiện trước mặt công chúng. Ảnh: Internet Gần đây, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc còn lên kế hoạch cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ. Theo đó, người nổi tiếng phải thông qua buổi kiểm tra tư cách, bao gồm chuyên môn và tư tưởng đạo đức, pháp luật mới được tham gia hoạt động biểu diễn.

Trên mạng xã hội vừa qua có lan truyền "danh sách nghệ sĩ có vết đen" gồm: Phạm Băng Băng (trốn thuế),Trịnh Sảng (mang thai hộ, trốn thuế),Triệu Vy (rửa tiền, làm ăn phi pháp), Ngô Diệc Phàm (hiếp dâm), Hoắc Tôn và La Chí Tường (suy đồi đạo đức)... cùng nhiều tên tuổi khác. Theo đó, những nghệ sĩ nằm trong danh sách này không được phép xuất hiện trước công chúng dưới mọi hình thức. Danh sách gồm 25 người, trong đó có 21 nam và 4 nữ nghệ sĩ. Danh sách 25 nghệ sĩ vướng sai phạm trong làng giải trí có những cái tên như Triệu Vy, Trương Triết Hạn, Triệu Lập Tân. Đây là nhóm nghệ sĩ bị xếp vào danh sách nghệ sĩ sai phạm về chính trị.

'Danh sach đen' được truyền khắp các trang mạng Trung Quốc gồm 25 cái tên đình đám. Ảnh: Internet Ngay sau đó, Bộ Văn Hóa và Du Lịch Trung Quốc cũng đã ra văn bản đính chính về thông tin "danh sách nghệ sĩ có vết đen". Bộ này khẳng định danh sách đó không tồn tại. Điều này có nghĩa những nhân vật "bê bối" như Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, Trịnh Sảng,... đều không hề bị Bộ liệt vào danh sách đen như lời đồn. Văn bản này có dấu đỏ của Bộ Văn Hóa và Du Lịch Trung Quốc. Ảnh : Internet Trích dẫn lại nội dung văn bản: "Sau khi kiểm tra, Bộ chúng tôi không ban hành, không thu được những thông tin trên. Thông tin này cũng không hề tồn tại trong chính phủ".

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