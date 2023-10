'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình

Hwang Ye-ji, thường được biết đến với nghệ danh Yeji, là một nữ ca sĩ thần tượng người Hàn Quốc, trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Itzy do JYP Entertainment thành lập và quản lý. Cô đảm nhận vai trò trưởng nhóm, nhảy chính, hát dẫn và rap phụ trong nhóm.

Eunbi

Eunbi. Ảnh: Internet

Kwon Eun-bi, là một nữ ca sĩ thần tượng, vũ công người Hàn Quốc. Cô là trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ IZ*ONE do công ty giải trí Off The Record Entertainment quản lý. Cô trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Produce 48.

Góc nghiêng cùng sống mũi cao vút của Eunbi giúp nhan sắccô trở nên nổi bật.

Heejin

Heejin. Ảnh: Internet

Jeon Hee-jin, thường được biết đến với nghệ danh HeeJin, là một ca sĩ người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Loona.

Heejin là mỹ nhân mới nổi của Kpop, nữ idol sở hữu gương mặt sắc nét. Góc nghiêng hoàn hảo, đẹp sắc nét của Heejin khiến netizen không ngừng khen ngợi.

Irene

Irene. Ảnh: Internet

Bae Joo-hyun, thường được biết đến với nghệ danh Irene, là một nữ ca sĩ, diễn viên và vũ công người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Red Velvet do công ty giải trí SM Entertainment thành lập và quản lý.

Nhờ góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao thẳng và ánh mắt sắc sảo, Irene xứng danh nữ thần.

Jiyeon

Jiyeon. Ảnh: Internet

Park Ji-yeon là nữ ca sĩ, diễn viên, MC và người mẫu người Hàn Quốc, Jiyeon là thành viên của nhóm nhạc nữ T-ara và chính thức ra mắt cùng nhóm vào ngày 29 tháng 7 năm 2009 do MBK Entertainment thành lập và quản lý. Hiện cô trực thuộc công ty Longzhen Culture Development và Partners Park.

Jiyeon có vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào, nhưng góc nghiêng lại vô cùng sắc nét.

Seohyun

Seohyun. Ảnh: Internet

Seo Joo-hyun sinh ngày 28 tháng 6 năm 1991, thường được biết đến với nghệ danh Seohyun, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc nữ Girls' Generation và nhóm nhỏ TTS Girls' Generation.

Seohyun mới là người được netizen bình chọn là có góc nghiêng đẹp nhất nhì SNSD của Gen 2.

Lee Hyori

Lee Hyori. Ảnh: Internet

Lee Hyori, là nữ ca sĩ, vũ công, người mẫu và biểu tượng gợi cảm người Hàn Quốc. Với biệt danh "Cô tiên quốc dân" khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Family Outing, cô từng lần đầu ra mắt với tư cách nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ huyền thoại K-pop là Fin.K.L.

Eugene

Eugene. Ảnh: Internet

Kim Yoo-jin, thường được biết với nghệ danh Eugene, là một nữ diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình người Hàn Quốc được biết đến với tư cách là thành viên của S.E.S.