'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình

Sao quốc tế 13/10/2021 09:35

Ngoại hình luôn là yếu tố quan trọng để một nữ Idol Kpop được debut và được công chúng đón nhận một cách nhiệt tình. Các nữ Idol có góc nghiêng 'thần thánh' sẽ trở nên nổi bật hơn so và có thể bất chấp mọi góc hình.

Trong suốt quá trình Kpop phát triển, đã có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp được đánh giá cao. Mới đây, Knet đã chọn ra 8 nữ idol, đại diện cho 4 thế hệ Kpop có góc nghiêng đẹp nhất như Eugene, Lee Hyori, Jiyeon (T-ara), Irene (Red Velvet)... 

Yeji

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 1
Yeji. Ảnh: Internet

Hwang Ye-ji, thường được biết đến với nghệ danh Yeji, là một nữ ca sĩ thần tượng người Hàn Quốc, trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Itzy do JYP Entertainment thành lập và quản lý. Cô đảm nhận vai trò trưởng nhóm, nhảy chính, hát dẫn và rap phụ trong nhóm.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 2

Yeji đã nổi tiếng có visual sắc sảo như loài mèo, sở hữu ánh mắt và chiếc mũi "sắc như dao". Góc nghiêng của nữ idol sinh năm 2000 khiến fan "sốc visual" vì đẹp đến vô thực.

Eunbi

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 3
Eunbi. Ảnh: Internet

Kwon Eun-bi, là một nữ ca sĩ thần tượng, vũ công người Hàn Quốc. Cô là trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ IZ*ONE do công ty giải trí Off The Record Entertainment quản lý. Cô trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Produce 48.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 4

Chị cả IZ*ONE được Knet chọn là 1 trong những nữ idol sở hữu góc nghiêng đẹp nhất Kpop thế hệ thứ 4. Góc nghiêng cùng sống mũi cao vút của Eunbi giúp nhan sắccô trở nên nổi bật.

Heejin

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 5
Heejin. Ảnh: Internet

Jeon Hee-jin, thường được biết đến với nghệ danh HeeJin, là một ca sĩ người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Loona.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 6

Heejin là mỹ nhân mới nổi của Kpop, nữ idol sở hữu gương mặt sắc nét. Góc nghiêng hoàn hảo, đẹp sắc nét của Heejin khiến netizen không ngừng khen ngợi.

Irene

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 7
Irene. Ảnh: Internet

Bae Joo-hyun, thường được biết đến với nghệ danh Irene, là một nữ ca sĩ, diễn viên và vũ công người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Red Velvet do công ty giải trí SM Entertainment thành lập và quản lý.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 8

Nhờ góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao thẳng và ánh mắt sắc sảo, Irene xứng danh nữ thần. Irene là 1 trong những nữ thần nhan sắc đẹp nhất Kpop thế hệ 3.

Jiyeon

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 9
Jiyeon. Ảnh: Internet

Park Ji-yeon là nữ ca sĩ, diễn viên, MC và người mẫu người Hàn Quốc, Jiyeon là thành viên của nhóm nhạc nữ T-ara và chính thức ra mắt cùng nhóm vào ngày 29 tháng 7 năm 2009 do MBK Entertainment thành lập và quản lý. Hiện cô trực thuộc công ty Longzhen Culture Development và Partners Park.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 10

Nhắc đến những idol có góc nghiêng đẹp nhất Kpop, chắc chắn không thể không nhắc đến "tiểu Kim Tae Hee" Jiyeon. Jiyeon có vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào, nhưng góc nghiêng lại vô cùng sắc nét.

Seohyun

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 11
Seohyun. Ảnh: Internet

Seo Joo-hyun sinh ngày 28 tháng 6 năm 1991, thường được biết đến với nghệ danh Seohyun, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc nữ Girls' Generation và nhóm nhỏ TTS Girls' Generation.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 12

Seohyun mới là người được netizen bình chọn là có góc nghiêng đẹp nhất nhì SNSD của Gen 2. Cô có góc nghiêng đẹp không tì vết, gương mặt nữ tính dịu dàng như tiểu thư.

Lee Hyori

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 13
Lee Hyori. Ảnh: Internet

Lee Hyori, là nữ ca sĩ, vũ công, người mẫu và biểu tượng gợi cảm người Hàn Quốc. Với biệt danh "Cô tiên quốc dân" khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Family Outing, cô từng lần đầu ra mắt với tư cách nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ huyền thoại K-pop là Fin.K.L.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 14

Lee Hyori sở hữu gương mặt đẹp cá tính, sống mũi cao thẳng và cực thon gọn. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" bậc nhất Kpop. Sống mũi đẹp giúp Lee Hyori có góc nghiêng đẹp mê mẩn mà khó ai có thể thay thế.

Eugene

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 15
Eugene. Ảnh: Internet

Kim Yoo-jin, thường được biết với nghệ danh Eugene, là một nữ diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình người Hàn Quốc được biết đến với tư cách là thành viên của S.E.S.

'Bát đại mỹ nhân Kpop' được Knet bình chọn có góc nghiêng 'thần thánh' đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành': Seohuyn lung linh bất chấp, Irene cân mọi góc hình - Ảnh 16

Ảnh selfie sương sương ở tuổi 40 của nữ thần nhan sắccũng khiến fan phải xuýt xoa vì quá chuẩn chỉnh từng đường nét.

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Từ khóa:   Kpop Seohyun Jiyeon

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