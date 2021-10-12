Triệu Vy tiếp tục nhận tin buồn sau nghi án phong sát, đang 'lánh nạn' ở quê hậu scandal thì vợ chồng 'én nhỏ' chuẩn bị hầu tòa vì bị kiện

Sao quốc tế 12/10/2021 18:00

Giữa lúc sự nghiệp trong làng giải trí gặp khủng hoảng nghiêm trọng, Triệu Vy tiếp tục lại nhận tin buồn khi bộ phim dài tập của Mỹ cũng có sự góp mặt của cô, nhưng sẽ bị thay thế bởi người khác. Chưa dừng lại ở đó Triệu Vy và chồng phải sắp hầu tòa vì bị kiện.

Trong thời gian qua, giới Hoa Ngữ đã có những scandal làm chấn động toàn giới giải trí Châu Á. Từ vụ lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm. Thì, việc phong sát "ngầm" của Triệu Vy cũng không hề kém cạnh đàn em là bao. Nàng Tiểu Yến Tử vốn là một nữ minh tinh được săn đón trong và ngoài nước. Sở hữu lượng fan hùng hậu nên những động thái của cô nàng luôn là chủ đề được quan tâm rất nhiều. Đáng chú ý, mới đây có thông tin ngoài luồng cho biết nữ diễn viên đã bị 'gạch tên' trong một dự án phim.

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Triệu Vy liên tục nhận những 'hung tin' và có phần bất lợi cho bản thân kể từ đi việc 'phong sát ngầm' diễn ra. Ảnh: Internet

Dính liên hoàn phốt về việc bị phong sát, Triệu Vy mất luôn vai diễn trong "The Good Wife"?

Cụ thể là trước khi nổi ra scandal về những ồn ào phong sát, thì Triệu Vy được cho là sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình The Good Wife, cùng với bạn diên là Huỳnh Hiểu Minh. Đây cũng chính là người bạn thân thiết từ khi cả hai cũng học đại học. Thế nhưng, tin đồn cô sẽ bị một nữ diễn viên khác thay thế có tên là Viên Tuyền sẽ là người đảm nhận vai diễn của Triệu Vy trong dự án lần này.

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Nữ diễn viên Viên Tuyền có thể sẽ là cái tên thay thế Triệu Vy trong tác phẩm phim truyền hình lần này. Ảnh: Internet

Nói về The Good Wife, đây là tác phẩm được chuyển thể từ một bộ phim dài tập của Mỹ, phim có nội dung xoay quanh một người mẹ tên Trần Tiếu. Sau khi chồng bị bắt, cô đã buộc phải quay trở lại nghề luật sư cũ tại công ty của người bạn thân để hỗ trợ gia đình. Trên chặn đường ấy, người mẹ này đã gặp rất nhiề khó khăn, thử thách, nhưng đều bất chấp vượt qua. Cô ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với nghịch cảnh, và đã thành công trong sự nghiệp.

Triệu Vy và chồng sắp hầu tòa vì bị kiện

Đây không phải công ty duy nhất do Triệu Vy đứng tên rơi vào tình trạng trên. Hồi cuối tháng Tư, nữ diễn viên sinh năm 1976 liên tiếp bị đóng băng cổ phần trong 6 công ty với tư cách là giám đốc điều hành, với tổng số tiền 16,726 triệu nhân dân tệ (59 tỷ đồng). Thời gian bị đóng băng là 1095 ngày (3 năm).

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Ngoài 5 công ty trên, công ty truyền thông Văn hóa Tây Tạng Long Vĩ do Triệu Vy nắm giữ 95% cổ phần (1,9 triệu nhân dân tệ ~ 6,7 tỷ đồng) cũng bị phong tỏa vốn. Tuy nhiên, theo kiểm tra gần đây, tình trạng trên đã không còn.

Chồng của ngôi sao "Họa bì", đại gia Huỳnh Hữu Long, không tránh khỏi tình trạng thường xuyên vướng kiện tụng. Hồi tháng 6, doanh nhân Singapore và Bàng Vũ Phong bị công ty TNHH Vạn Hối đệ đơn lên tòa án cấp cao ở Hong Kong, Trung Quốc để đòi khoản tiền gần 300 triệu đô la Hong Kong cả gốc lẫn lãi.

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Hiện tại, vợ chồng Triệu Vy chưa phản hồi về việc hầu tòa sắp tới. Nữ diễn viên 45 tuổi được cho là đang “lánh nạn” ở quê An Huy sau sự kiện "phong sát ngầm" hôm 26/8.

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