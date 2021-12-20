Bị tố từng có quá khứ 'tuyển phi' như Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thẳng thắn phủ nhận và sẽ kiện ngược lại

Sao quốc tế 20/12/2021 09:45

Ngay sau khi có tin đồn một ngôi sao "tuyển phi" nhắm đến Trương Nghệ Hưng, phía nam đỉnh lưu này đã có động thái đáp trả tin đồn mạnh mẽ.

Vào khuya ngày 19/12, blogger đình đám Từ Phong Lập khiến cả làng giải trí xứ Trung xôn xao trước tin đồn 1 sao nam họ Z có quá khứ "tuyển phi" chấn động giống Ngô Diệc Phàm. Cụ thể, người này cho biết một sao nam có thái độ không chuyên nghiệp, nghi vấn quan hệ nam - nữ bất chính... Những thông tin về sao nam này có nhiều điểm trùng khớp với Trương Nghệ Hưng khiến nam đỉnh lưu liên tục bị cư dân mạng réo tên ngay trong đêm.

Tuy nhiên, sáng ngày 20/12, phía studio của nam ca sĩ họ Trương có màn đáp trả cực gắt: "Nếu như chúng tôi phải thống kê những lần 'nằm không cũng trúng đạn' trong năm 2021 vừa qua thì có lẽ sẽ làm được 1 cuốn niên biểu tổng kết sự kiện showbiz. Ra mắt đã được 9 năm nhưng năm nào cũng phải làm lá chắn, muốn làm việc của mình nhưng lúc nào cũng bị cuốn vào đủ loại nước bẩn".

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Trương Nghệ Hưng hiện còn được biết đến là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám EXO - Ảnh: Internet

Chưa cần đến thời hạn 10 giờ, khoảng gần 7 giờ ngày 20/12 (theo giờ địa phương), Từ Phong Lập đã cập nhật trạng thái mới, xin lỗi Trương Nghệ Hưng: "Trước hết, tôi xin chân thành xin lỗi ông Trương Nghệ Hưng. Hôm qua, đúng lúc nói chuyện với bạn bè về một số chuyện, rồi nói tới một số khúc mắc cũ với ekip cũ của ông Trương Nghệ Hưng vào khoảng năm 2015, dưới tình huống không lí trí đã đăng bài trên Weibo mà không có tính xác thực. Tôi ở đây gửi lời xin lỗi đến ông Trương Nghệ Hưng, nếu có chỗ nào mạo phạm quá đà, mong được bỏ quá cho. Tương lai, tôi sẽ quản lý chặt và nghiêm khắc với bản thân, dùng nhiều tác phẩm tốt hơn để báo đáp xã hội".

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Blogger đăng bài xin lỗi Trương Nghệ Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Màn "quay xe" thần tốc này của phía Từ Phong Lập đang không ngừng bị netizen mỉa mai rằng cố ý gây tai tiếng để thu hút sự chú ý.

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Từ khóa:   Trương Nghệ Hưng Lay EXO Sao Hoa ngữ Ngô Diệc Phàm

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