Bị blogger lên bài tố 'săn gái, tuyển phi' giống Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng (Lay) ra tối hậu thư cực căng

Sao quốc tế 20/12/2021 09:54

Mới đây, một blogger thời trang nổi tiếng đăng đàn “bóc phốt” một nghệ sĩ nam nổi tiếng của Cbiz thường xuyên chơi trò “tuyển phi” khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.

Cụ thể, nửa đêm ngày 19/12, blogger nổi tiếng giới thời trang Từ Lập Phong đăng bài ám chỉ một nghệ sĩ trẻ thường xuyển “tuyển phi” một cách phách lối và còn tố cáo người này vong ơn phụ nghĩa với mình. Từ Lập Phong không nêu rõ tên của nam nghệ sĩ trẻ này mà chỉ đăng đàn là họ Z khiến netizen xứ Trung đoán già đoán non.

Bị blogger lên bài tố 'săn gái, tuyển phi' giống Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng (Lay) ra tối hậu thư cực căng - Ảnh 1
Từ Lập Phong - blogger thời trang nổi tiếng đăng đàn "bóc phốt" nam nghệ sĩ
 

Từ Lập Phong viết: "Sao nam trẻ họ Z nào đó hay chơi trò 'tuyển phi' khiêm tốn chút đi. Đừng ra vẻ thuần khiết thanh cao nữa. Lấy hợp đồng với Calvin Klein ra làm bia đỡ đạn.

Đi sự kiện thời trang thì tranh thứ tự. Chụp một bức ảnh đẹp thì dày vò tổ hậu kỳ 3 tháng ròng, nói về gia thế gia giáo thì cậu chẳng xứng. Tôi hối hận vì đã giới thiệu bao nhiêu tài nguyên thời trang cho cậu, đồ vong ơn phụ nghĩa".

Với những thông tin mà Từ Lập Phong đưa ra, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của nam nghệ sĩ trẻ họ Z này Trương Nghệ Hưng vì phiên âm tiếng Trung của anh là Zhang Yi Xing, hay còn biết tới với nghệ danh Lay của nhóm nhạc xứ Hàn đình đám EXO.

Bài viết của Từ Lập Phong nhanh chóng thu hút sự chú ý và thảo luận từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, Từ Lập Phong còn chia sẻ thêm: "Mục đích tôi đăng bài này rất đơn giản, hợp tác nửa năm nay với cậu ta rất mệt mỏi. Mấy người muốn hỏi bằng chứng, người trong cuộc có chứng cứ đây, nhưng chưa thể tung ra đâu. Chúng tôi chỉ mong cậu ta bớt phách lối mà thôi".

Một netizen còn thẳng thắn nhắn hỏi Từ Lập Phong: "Liệu có phải cậu cừu nào đó không?". Blogger không trả lời mà chỉ để lại một bình luận cười nhẹ càng khiến cho netizen chắc mẩm chính là nam ca sĩ Trương Nghệ Hưng.

Bị blogger lên bài tố 'săn gái, tuyển phi' giống Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng (Lay) ra tối hậu thư cực căng - Ảnh 2
Trương Nghệ Hưng - nam ca sĩ đình đám đang là đại diện cho Calvin Klein

Ngay sau đó, phía Lay đã ra động thái phản hồi cực gắt. Cụ thể, 1h sáng ngày 20/12, phía studio của Trương Nghệ Hưng đưa ra tối hậu thư: "Hôm nay chúng tôi đã thấy bài đăng 'tuyển phi' của blogger Từ Phong Lập. Chúng tôi muốn bạn bè truyền thông thời gian nghỉ ngơi, chỉ có chút thời gian cuối tuần mà cũng bị thứ dơ bẩn làm phiền, thật có lỗi với mọi người. Từ giờ đến 10h sáng, nếu Từ Phong Lập không đưa ra được chứng cứ thì nửa đời sau anh sẽ phải vừa đền tiền vừa viết sách, phân tích cho nhiều người biết vì sao bịa đặt thông tin là việc làm sai trái".

Tốc độ xử lý thông tin của Trương Nghệ Hưng khiến cư dân mạng hóng tin ngỡ ngàng. Lời lẽ sắc bén khiến ai nấy tâm phục khẩu phục.

Bị blogger lên bài tố 'săn gái, tuyển phi' giống Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng (Lay) ra tối hậu thư cực căng - Ảnh 3

Tới 6h sáng ngày 20/12, blogger Từ Phong Lập đã ngay lập tức phải lên bài xin lỗi. "Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới anh Trương Nghệ Hưng. Ngày hôm qua tôi cùng bạn bè có thảo luận về những ân oán từ năm 2015 với ekip cũ của Trương Nghệ Hưng. Trong lúc mất bình tĩnh đã đăng tin không xác thực. Một lần nữa tôi muốn nói lời xin lỗi, nếu có chỗ nào mạo phạm mong được tha thứ. Trong tương lai, tôi sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn bản thân, dùng tác phẩm tốt hơn để báo đáp xã hội" - Từ Lập Phong viết.

Trương Nghệ Hưng sinh năm 1991, anh debut trong nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc, dưới sự quản lý của SM Entertainment. Hiện tại, nam ca sĩ chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc và có studio làm việc riêng. Anh là người đại diện của thương hiệu thời trang Calvin Klein và có rất nhiều fan hâm mộ nhở nổi tiếng với vẻ điển trai cùng tính cách có phần chân thật, ngốc nghếch. Nam ca sĩ cũng được đặt biệt danh là Cừu và từng phát hành ca khúc Sheep.

Bị blogger lên bài tố 'săn gái, tuyển phi' giống Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng (Lay) ra tối hậu thư cực căng - Ảnh 4
Trương Nghệ Hưng đã phát hành ca khúc Sheep nên có biệt danh là Cừu
 

Sau vụ việc Ngô Diệc Phàm “tuyển phi” gây rúng động dư luận và khiến sự nghiệp tan tành khi vướng vòng lao lý, từ “tuyển phi” dùng để ám chỉ những nam nghệ sĩ thường mời các cô gái đến hợp tác, đóng nữ chính MV, nhưng lại vin vào mục đích đó để hẹn hò, lôi kéo quan hệ tình dục.

Trước thông tin bất lợi cho mình, phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng đã ra thông báo chính thức, yêu cầu phía Từ Lập Phong đưa ra bằng chứng cụ thể, nếu không sẽ khởi kiện. Nhiều cư dân mạng đang vô cùng đón chờ phản hồi tiếp theo từ phía Từ Lập Phong về những chứng cứ mà anh đang có.

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