Ảnh hưởng nặng nề sau bê bối của Ngô Diệc Phàm, ‘Thanh Trâm Hành’ quay lại toàn bộ, nam chính gây tò mò

Đứng trước nguy cơ bị cấm sóng, đoàn phim ‘Thanh Trâm Hành’ đã xây dựng nhiều phương án để bộ phim được phát sóng.

Sau bê bối đời tư của Ngô Diệc Phàm, có lẽ đoàn phim “Thanh Trâm Hành” là đơn vị chịu nhiều tổn thất nhất. Trước đây, có nguồn tin cho rằng, “Thanh Trâm Hành” đã có giấy phép và đang chờ lịch phát sóng. Vậy nhưng từ khi bê bối của Ngô Diệc Phàm nổ ra, bộ phim này dường như không thể công chiếu.

Rất nhiều nguồn tin cho rằng, Tiêu Chiến, Đặng Luân, Hứa Khải là một trong ba nam diễn viên được đoàn phim 'Thanh Trâm Hành' lựa chọn để thực hiện lại toàn bộ các cảnh quay

Thời gian trước đây, có thông tin cho rằng, đoàn phim lên kế hoạch dùng công nghệ AI để thay đổi toàn bộ khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm nhưng phương pháp này có vẻ không hiệu quả. Dùng AI thay đổi khuôn mặt rất dễ vậy nhưng chắc chắn sẽ có nhiều “sạn” trong các cảnh quay.

Thông tin này khiến rất nhiều fan hâm mộ phấn khích

Mới đây có thông tin cho rằng, đoàn phim “Thanh Trâm Hành” không tiến hành dùng công nghệ AI nữa mà sẽ quay lại toàn bộ. 3 cái tên được lựa chọn cho vai nam chính đó là Tiêu Chiến, Đặng Luân và Hứa Khải. Trong 3 diễn viên này đoàn phim sẽ chọn một người để nên duyên cùng Dương Tử.

Trước đây, Đặng Luân và Dương Tử đã từng hợp tác rất ăn ý trong 'Hương Mật Tựa Khói Sương'

Mặc dù hiện nay đoàn phim vẫn chưa lên tiếng chính thức nhưng những thông tin này khiến các fan hâm mộ vô cùng thích thú, dù Tiêu Chiến, Đặng Luân hay Hứa Khải khi kết hợp với Dương Tử đều được đánh giá rất cao. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, “Thanh Trâm Hành” chỉ còn cách quay lại từ đầu thì mới có cơ hội được lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-huong-nang-ne-sau-be-boi-cua-ngo-diec-pham-thanh-tram-hanh-quay-lai-toan-bo-nam-chinh-gay-to-mo-419244.html