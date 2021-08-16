Sau nửa tháng bị tạm giam để điều tra, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vì tội cưỡng hiếp

Sao quốc tế 16/08/2021 21:34

Hiện tại thông tin hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc đó chính là thông tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam vì tội cưỡng hiếp.

Ngày 31/7, nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị tạm giam để điều tra, sau nửa tháng, vụ việc của nam ca sĩ đã có những diễn biến mới. Vậy nhưng thông tin lần này không phải hy vọng mà mang đến sự tuyệt vọng cho fan hâm mộ.

ngo diec pham 1
 Sau nửa tháng bị điều tra, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam vì tội cưỡng hiếp

Vào ngày 16/8, Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với nghi can Ngô Diệc Phàm vì vi phạm pháp luật. Cùng với đó, các trang thông tin hàng đầu như CCTV và Nhật Báo Nhân Dân cũng đồng loạt đăng thông báo về quyết định bắt giữ Ngô Diệc Phàm có liên quan đến tội cưỡng hiếp.

Theo QQ, đến thời điểm hiện tại, Ngô Diệc Phàm không thể chối cãi tội danh của mình. Về số năm Ngô Diệc Phàm phải ngồi tù, theo phân tích chuyên môn, nam ca sĩ nổi tiếng ít nhất phải ngồi tù 3 năm và nhiều nhất là 10 năm. Ngoài ra, vì Ngô Diệc Phàm là một nghệ sĩ hàng đầu nhưng lại không làm gương cho người hâm mộ, điều này càng làm tăng thêm tội trạng của Ngô Diệc Phàm.

ngo diec pham 2
 Ngô Diệc Phàm có thể phải ngồi tù ít nhất 3 năm và nhiều nhất là 10 năm

Nguồn tin này cùng cho hay, mặc dù mang quốc tịch Canada nhưng Ngô Diệc Phàm sẽ phải thụ án ở Trung Quốc. Có thể sau khi Ngô Diệc Phàm mãn hạn tù sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Con trai có nguy cơ bị truy tố tại 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức?

Con trai có nguy cơ bị truy tố tại 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức?

Mới đây có thông tin cho rằng, mẹ của Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức sau khi biết thông tin con trai có nguy cơ bị cả ba quốc gia truy tố.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Ngô Diệc Phàm Ngô Diệc Phàm mãn hạn tù tội trạng của Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Con trai có nguy cơ bị truy tố tại 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức?

Con trai có nguy cơ bị truy tố tại 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức?

Mẹ Ngô Diệc Phàm tiều tụy, cầu cứu Thành Long trong vô vọng, tìm luật sư bào chữa cho con với giá trên trời

Mẹ Ngô Diệc Phàm tiều tụy, cầu cứu Thành Long trong vô vọng, tìm luật sư bào chữa cho con với giá trên trời

Fan Ngô Diệc Phàm quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng quỳ gối cầu xin Đô Mỹ Trúc chỉ mong người đẹp làm một điều

Fan Ngô Diệc Phàm quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng quỳ gối cầu xin Đô Mỹ Trúc chỉ mong người đẹp làm một điều

Phản ứng đầu tiên của Đô Mỹ Trúc sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam

Phản ứng đầu tiên của Đô Mỹ Trúc sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam

Những sao Hoa ngữ nhận ‘trái đắng’ khi dùng người nhà làm người quản lý

Những sao Hoa ngữ nhận ‘trái đắng’ khi dùng người nhà làm người quản lý

Nhân viên cũ tiết lộ, Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay đều có nguyên nhân đến từ mẹ ruột

Nhân viên cũ tiết lộ, Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay đều có nguyên nhân đến từ mẹ ruột

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 40 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 9 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 33 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 35 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi