Hiện tại thông tin hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc đó chính là thông tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam vì tội cưỡng hiếp.

Ngày 31/7, nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị tạm giam để điều tra, sau nửa tháng, vụ việc của nam ca sĩ đã có những diễn biến mới. Vậy nhưng thông tin lần này không phải hy vọng mà mang đến sự tuyệt vọng cho fan hâm mộ.

Sau nửa tháng bị điều tra, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam vì tội cưỡng hiếp

Vào ngày 16/8, Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với nghi can Ngô Diệc Phàm vì vi phạm pháp luật. Cùng với đó, các trang thông tin hàng đầu như CCTV và Nhật Báo Nhân Dân cũng đồng loạt đăng thông báo về quyết định bắt giữ Ngô Diệc Phàm có liên quan đến tội cưỡng hiếp.

Theo QQ, đến thời điểm hiện tại, Ngô Diệc Phàm không thể chối cãi tội danh của mình. Về số năm Ngô Diệc Phàm phải ngồi tù, theo phân tích chuyên môn, nam ca sĩ nổi tiếng ít nhất phải ngồi tù 3 năm và nhiều nhất là 10 năm. Ngoài ra, vì Ngô Diệc Phàm là một nghệ sĩ hàng đầu nhưng lại không làm gương cho người hâm mộ, điều này càng làm tăng thêm tội trạng của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm có thể phải ngồi tù ít nhất 3 năm và nhiều nhất là 10 năm

Nguồn tin này cùng cho hay, mặc dù mang quốc tịch Canada nhưng Ngô Diệc Phàm sẽ phải thụ án ở Trung Quốc. Có thể sau khi Ngô Diệc Phàm mãn hạn tù sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Con trai có nguy cơ bị truy tố tại 3 quốc gia, mẹ Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức? Mới đây có thông tin cho rằng, mẹ của Ngô Diệc Phàm phải nhập viện vì kiệt sức sau khi biết thông tin con trai có nguy cơ bị cả ba quốc gia truy tố.

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