Sau khi đánh mất cả sự nghiệp vì bê bối đời tư, nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Tối 31/7 cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục với thông tin nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát giam giữ hình sự. Theo thông tin từ cảnh sát Bắc Kinh, Ngô Diệc Phàm bị nghi ngờ có liên quan tới việc nhiều lần dụ dỗ các cô gái trẻ phát sinh quan hệ. Trước mắt, Ngô Diệc Phàm – 30 tuổi, quốc tịch Canada sẽ bị giam giữ hình sự vì dính líu đến tội cưỡng dâm, vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra. Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát bắt giữ sau hàng loạt bê bối tình ái Vụ việc này một lần nữa khiến truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc chấn động, chủ đề liên quan đến bê bối của Ngô Diệc Phàm hot nhất Cbiz trong những giờ qua. Khi thông tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ được đăng tải, nhiều người bắt đầu chú ý đến trạng thái của cô gái 19 tuổi Đô Mỹ Trúc.

Mặc dù chỉ mới 19 tuổi, vậy nhưng Đô Mỹ Trúc đã khiến một ngôi sao hàng đầu Cbiz như Ngô Diệc Phàm thân bại danh liệt. Mỹ nhân 19 tuổi đã đánh đổi danh dự của bản thân để tìm công lý và cũng giúp những cô gái khác đòi lại công bằng. Đô Mỹ Trúc từng nói rằng, cô chỉ hy vọng mình là nạn nhân cuối cùng của Ngô Diệc Phàm. Sau khi đánh mất sự nghiệp, hiện nay Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với pháp luật vì những hành vi thiếu chuẩn mực của mình Sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, một đoạn chat giữa Đô Mỹ Trúc và truyền thông đã được đăng tải. Khi được thông báo Ngô Diệc Phàm bị bắt rồi, Đô Mỹ Trúc chỉ gửi đi 3 biểu tượng mặt khóc. Điều này đủ cho thấy áp lực của Đô Mỹ Trúc lớn thế nào, ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân 19 tuổi đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay.

Động thái đầu tiên của Đô Mỹ Trúc khi biết tin Ngô Diệc Phàm bị bắt, cô chỉ gửi 3 biểu tượng mặt khóc Suốt thời gian qua mỹ nhân 19 tuổi đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực khi lựa chọn đối đầu với Ngô Diệc Phàm Còn về phía Ngô Diệc Phàm, mặc dù có quốc tịch Canada nhưng Nhật Báo Nhân Dân cũng khẳng định rằng, quốc tịch nước ngoài không phải là bùa hộ mệnh. Dù nổi tiếng đến mấy cũng không được miễn tội, người nào vi phạm pháp luật thì sẽ bị pháp luật xử lý.

Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối Mới đây có thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện cho tỉnh Hà Nam 72 tỷ đồng nhưng đã bị từ chối.

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