Phản ứng đầu tiên của Đô Mỹ Trúc sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giam

Sao quốc tế 01/08/2021 00:33

Sau khi đánh mất cả sự nghiệp vì bê bối đời tư, nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Tối 31/7 cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục với thông tin nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát giam giữ hình sự. Theo thông tin từ cảnh sát Bắc Kinh, Ngô Diệc Phàm bị nghi ngờ có liên quan tới việc nhiều lần dụ dỗ các cô gái trẻ phát sinh quan hệ. Trước mắt, Ngô Diệc Phàm – 30 tuổi, quốc tịch Canada sẽ bị giam giữ hình sự vì dính líu đến tội cưỡng dâm, vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

ngo diec pham 1
 Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát bắt giữ sau hàng loạt bê bối tình ái

Vụ việc này một lần nữa khiến truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc chấn động, chủ đề liên quan đến bê bối của Ngô Diệc Phàm hot nhất Cbiz trong những giờ qua. Khi thông tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ được đăng tải, nhiều người bắt đầu chú ý đến trạng thái của cô gái 19 tuổi Đô Mỹ Trúc.

Mặc dù chỉ mới 19 tuổi, vậy nhưng Đô Mỹ Trúc đã khiến một ngôi sao hàng đầu Cbiz như Ngô Diệc Phàm thân bại danh liệt. Mỹ nhân 19 tuổi đã đánh đổi danh dự của bản thân để tìm công lý và cũng giúp những cô gái khác đòi lại công bằng. Đô Mỹ Trúc từng nói rằng, cô chỉ hy vọng mình là nạn nhân cuối cùng của Ngô Diệc Phàm.

ngo diec pham 2
 Sau khi đánh mất sự nghiệp, hiện nay Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với pháp luật vì những hành vi thiếu chuẩn mực của mình

Sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt, một đoạn chat giữa Đô Mỹ Trúc và truyền thông đã được đăng tải. Khi được thông báo Ngô Diệc Phàm bị bắt rồi, Đô Mỹ Trúc chỉ gửi đi 3 biểu tượng mặt khóc. Điều này đủ cho thấy áp lực của Đô Mỹ Trúc lớn thế nào, ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân 19 tuổi đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay.

ngo diec pham 3
 Động thái đầu tiên của Đô Mỹ Trúc khi biết tin Ngô Diệc Phàm bị bắt, cô chỉ gửi 3 biểu tượng mặt khóc
ngo diec pham 4
 Suốt thời gian qua mỹ nhân 19 tuổi đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực khi lựa chọn đối đầu với Ngô Diệc Phàm

Còn về phía Ngô Diệc Phàm, mặc dù có quốc tịch Canada nhưng Nhật Báo Nhân Dân cũng khẳng định rằng, quốc tịch nước ngoài không phải là bùa hộ mệnh. Dù nổi tiếng đến mấy cũng không được miễn tội, người nào vi phạm pháp luật thì sẽ bị pháp luật xử lý.

Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối

Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối

Mới đây có thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện cho tỉnh Hà Nam 72 tỷ đồng nhưng đã bị từ chối.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Ngô Diệc Phàm Đô Mỹ Trúc mỹ nhân 19 tuổi

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối

Rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm quyên góp từ thiện 72 tỷ đồng nhưng bị từ chối

Nhân viên cũ tiết lộ, Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay đều có nguyên nhân đến từ mẹ ruột

Nhân viên cũ tiết lộ, Ngô Diệc Phàm có ngày hôm nay đều có nguyên nhân đến từ mẹ ruột

Fan hâm mộ ‘thoát fan’ quay lại tố cáo từng bị anh họ Ngô Diệc Phàm chụp trộm hình ảnh

Fan hâm mộ ‘thoát fan’ quay lại tố cáo từng bị anh họ Ngô Diệc Phàm chụp trộm hình ảnh

Lộ diện người đứng sau mỹ nhân 19 tuổi Đô Mỹ Trúc ‘hạ bệ’ Ngô Diệc Phàm, choáng với thành tích thi đại học

Lộ diện người đứng sau mỹ nhân 19 tuổi Đô Mỹ Trúc ‘hạ bệ’ Ngô Diệc Phàm, choáng với thành tích thi đại học

Ngô Diệc Phàm nhận thù lao trên trời, để mời được nam ca sĩ, phía nhà sản xuất còn phải đi cửa sau lấy lòng mẹ Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm nhận thù lao trên trời, để mời được nam ca sĩ, phía nhà sản xuất còn phải đi cửa sau lấy lòng mẹ Ngô Diệc Phàm

Mỹ nhân khiến Ngô Diệc Phàm thân bại danh liệt tiết lộ thêm chi tiết về lần đầu tiên qua đêm tại nhà Ngô Diệc Phàm, còn có hai cô gái khác cùng tham gia

Mỹ nhân khiến Ngô Diệc Phàm thân bại danh liệt tiết lộ thêm chi tiết về lần đầu tiên qua đêm tại nhà Ngô Diệc Phàm, còn có hai cô gái khác cùng tham gia

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 22 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 22 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 22 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 51 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 15 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi