Ngô Diệc Phàm nhận thù lao trên trời, để mời được nam ca sĩ, phía nhà sản xuất còn phải đi cửa sau lấy lòng mẹ Ngô Diệc Phàm

Sao quốc tế 23/07/2021 15:49

Những bê bối đời tư của Ngô Diệc Phàm liên tục được phanh phui sau khi nam ca sĩ này bị người đẹp 19 tuổi Đô Mỹ Trúc bóc mẽ lối sống trụy lạc.

Sau lùm xùm liên quan đến việc “tuyển phi” và quan hệ với những cô gái tuổi vị thành niên, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm gần như chấm hết. Hàng loạt nhãn hàng đồng loạt chấm dứt hợp đồng quảng cáo với nam ca sĩ này. Bên cạnh đó, bộ phim Thanh Trâm Hành hợp tác cùng Dương Tử cũng có nguy cơ không được phát sóng.

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 Sự nghiệp của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm gần như chấm hết sau bê bối đời tư

Theo Sina, mới đây có người tiết lộ với giới truyền thông rằng, khi nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2017 đã nhận được mức thù lao trên trời. Cụ thể, để mời được Ngô Diệc Phàm tham gia, đội ngũ sản xuất chương trình đã phải bỏ ra 80 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 288 tỷ đồng).

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 Ngô Diệc Phàm từng nhận chế độ đãi ngộ trên trời khi nhận lời tham gia một chương trình truyền hình

Không chỉ vậy, để nhận được cái gật đầu đồng ý tham gia chương trình của Ngô Diệc Phàm, tổ sản xuất chương trình còn đặc biệt đến sân bay đón mẹ của Ngô Diệc Phàm sau đó đưa bà đến các trung tâm thương mại cao cấp và chi hơn 6 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 21 tỷ đồng) để bà mua sắm. Ngoài ra, tất cả các nhân viên tham gia nhóm với Ngô Diệc Phàm đều phải được sự đồng ý của mẹ nam ca sĩ. Bởi vì mẹ của Ngô Diệc Phàm không tin tưởng bất kỳ ai nên các nhân viên bên cạnh nam ca sĩ rất khó có thể trụ vững trong ba tháng.

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Những tình tiết mới nhất về cuộc sống trụy lạc của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm tiếp tục được Đô Mỹ Trúc công khai với báo giới.

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Từ khóa:   ca sĩ Ngô Diệc Phàm Thanh Trâm Hành mẹ của Ngô Diệc Phàm

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