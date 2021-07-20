Trịnh Sảng hôn bạn trai cũ nhưng bị Trương Hằng phát hiện, thái độ của nữ diễn viên nổi tiếng còn gây phẫn nộ hơn

Sao quốc tế 20/07/2021 23:34

Dường như drama giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn chưa khép lại khi hai người liên tiếp khiêu chiến với nhau trên mạng xã hội.

Sau hơn nửa năm bị dư luận Trung Quốc tẩy chay, tối 19/7 nữ diễn viên Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Trịnh Sảng xin lỗi công chúng vì bê bối mang thai hộ. Cùng với đó, Trịnh Sảng cũng phủ nhận toàn bộ những cáo buộc trước đây mà Trương Hằng đã từng đăng tải.

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 Hơn nửa năm qua, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị dư luận xứ Trung tẩy chay vì bê bối mang thai hộ

Ngay sau đó, Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng khi tiếp tục công khai nội dung nói chuyện giữa anh và bạn gái cũ. Ngoài việc bỏ con và nhận thù lao trên trời, Trương Hằng còn tố Trịnh Sảng ngoại tình với người đàn ông khác ngay khi đang hẹn hò với Trương Hằng.

Theo đó, Trương Hằng phát hiện Trịnh Sảng hôn bạn trai cũ nhưng nữ diễn viên nổi tiếng lại cho rằng mình đang bị ăn hiếp. Trương Hằng nhắn tin cho Trịnh Sảng với nội dung anh cảm thấy mình đang bị cắm sừng thì bạn gái cũ của anh trả lời rằng: “Em hôn anh ấy, vậy thì sao chứ, dù sao trước đây cũng đã từng ở bên nhau mà”. Trương Hằng hỏi rằng vậy thì anh cũng có thể hôn bạn gái cũ của anh sao? Trịnh Sảng tiếp tục trả lời: “Anh đồng ý lấy cô ấy đều được, em không có quyền can thiệp”.

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 Khi hẹn hò với Trương Hằng, Trịnh Sảng vẫn ngang nhiên hôn bạn trai cũ

Những chia sẻ mới của Trương Hằng tiếp tục làm dấy lên những đồn đoán về danh tính của người đàn ông này. Trước đây Trịnh Sảng từng công khai hai mối quan hệ đó là Trương Hàn và Hồ Ngạn Bân. Vậy nhưng hai người này chắc chắn không phải là người đàn ông mà Trương Hằng nói tới. Rất có thể, ngoài những mối quan hệ công khai, Trịnh Sảng còn hẹn hò với những người khác mà giới truyền thông chưa từng biết tới.

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Sau khi nữ diễn viên Trịnh Sảng đăng đàn xin lỗi và phủ nhận những cáo buộc của Trương Hằng, người tình cũ của nữ diễn viên cũng có động thái đáp trả mạnh mẽ.

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Từ khóa:   Trương Hằng Trương Hàn diễn viên Trịnh Sảng

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