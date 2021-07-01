Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện sau hàng loạt những lời tố cáo của Trương Hằng, động thái mới thực sự gây chú ý

Sao quốc tế 01/07/2021 10:50

Ngày 1/7, nữ diễn viên Trịnh Sảng bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân sau 2 tháng ‘mất tích’ khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú.

Bước sang ngày đầu tiên của tháng 7, nữ diễn viên Trịnh Sảng bất ngờ cập nhật trang cá nhân nhưng khóa tất cả bình luận. Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Sảng cập nhật trang cá nhân sau bê bối mang thai hộ từ đầu năm.

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 Nữ diễn viên Trịnh Sảng bất ngờ có động thái mới vào ngày đầu tiên của tháng 7

Nhiều người hâm mộ nữ diễn viên Trịnh Sảng vô cùng thích thú khi thấy động thái mới này từ thần tượng. Điều đáng nói là trong lần xuất hiện này, Trịnh Sảng cho thấy trạng thái tâm lý rất tốt, tràn đầy năng lượng tích cực khi gửi lời chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập 100 năm.

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 Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trịnh Sảng đã gửi lời chúc mừng đến tổ quốc của mình
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 Đây là lần cập nhật trang cá nhân đầu tiên của Trịnh Sảng sau bê bối mang thai hộ hồi đầu năm

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này, Trịnh Sảng không hề đả động gì đến việc Trương Hằng tố cáo cô trốn thuế và đoạn ghi âm trước đây bạn trai cũ từng công khai. Điều đáng nói là cách đây vài ngày, Trương Hằng liên tục tố cáo Trịnh Sảng ngoại tình đồng thời cho biết nữ diễn viên nổi tiếng quỵt tiền thù lao của em họ và yêu cầu em dâu phá thai nếu không có tiền.

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 Nữ diễn viên họ Trịnh không hề đề cập gì đến những ồn ào liên quan đến Trương Hằng

Fan hâm mộ Trịnh Sảng phân tích, thần tượng của mình dường như đã thoát khỏi bóng tối trong mối quan hệ với Trương Hằng. Người đẹp họ Trịnh xuất hiện và gửi đi sự tích cực của cô trong bài đăng của mình. Dường như Trịnh Sảng như muốn ngầm gửi thông điệp, cô vẫn luôn theo dõi động thái của fan hâm mộ và mong muốn mọi người hãy tiếp tục quan tâm và ủng hộ cô.

SỐC: Sau hàng loạt drama, Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng nhiều lần ngoại tình

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Không chỉ hủy hoại sự nghiệp của Trịnh Sảng, mới đây Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ nữ diễn viên họ Trịnh nhiều lần ngoại tình trong một động thái mới.

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Từ khóa:   nữ diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng bê bối mang thai hộ

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