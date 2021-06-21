SỐC: Sau hàng loạt drama, Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng nhiều lần ngoại tình

Sao quốc tế 21/06/2021 15:43

Không chỉ hủy hoại sự nghiệp của Trịnh Sảng, mới đây Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ nữ diễn viên họ Trịnh nhiều lần ngoại tình trong một động thái mới.

Nửa năm sau khi Trịnh Sảng bị bạn trai cũ Trương Hằng công khai chuyện thuê người mang thai hộ nhưng lại muốn bỏ rơi hai đứa con của mình, nữ diễn viên họ Trịnh đã bị tẩy chay khỏi làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ vậy, Trương Hằng còn công khai tố Trịnh Sảng thực hiện hợp đồng âm dương và trốn thuế khiến người đẹp nổi tiếng vẫn đang bị điều tra.

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 Nữ diễn viên Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp sau khi bị Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ

Sau phiên tòa giành quyền nuôi con diễn ra tại Mỹ, Trương Hằng được toàn quyền nuôi con trong khi đó Trịnh Sảng chỉ được chăm sóc hai con trong một khoảng thời gian ngắn. Từ đó đến nay, nữ diễn viên Trịnh Sảng chưa hề lộ diện. Vậy nhưng mới đây, Trương Hằng lại tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng nhiều lần ngoại tình và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vào đúng Ngày của Cha, Trương Hằng đã cập nhật trang cá nhân của mình với hình ảnh Trương Hằng cùng hai con và mẹ anh, đồng thời gửi lời chúc đến bố ở phương xa. Trương Hằng viết rằng: “Dù đường về nhà có khó khăn đến mấy, con cũng sẽ về, đưa các cháu về đoàn tụ cùng bố! Ngày của Cha vui vẻ!”.

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 Những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Trương Hằng

Động thái này của Trương Hằng tiếp tục nhận được sự chú ý của dư luận, xem đến phần bình luận của Trương Hằng mọi người thấy rằng có người đòi anh trả nợ. Trương Hằng đáp lại rằng, thật sự muốn tôi nói ra sự thật sao? Dường như việc bạn trai cũ Trịnh Sảng nợ nần có nhiều ẩn tình, khiến nhiều người tò mò tìm hiểu.

Tiếp theo đó có người trực tiếp hỏi Trương Hằng rằng: “Khi đứa trẻ lớn lên sẽ biết được rằng bố mẹ chúng “xé” nhau là vì người bố từng ngoại tình”. Không để yên, Trương Hằng liền đáp trả: “Thực ra bạn nên đi hỏi cô ấy (chỉ Trịnh Sảng), cô ấy đã ngoại tình bao nhiêu lần”. Khi được yêu cầu đưa ra bằng chứng, Trương Hằng không trả lời nữa.

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 Trương Hằng công khai trả lời bình luận và cho biết Trịnh Sảng nhiều lần ngoại tình

Không biết rằng Trương Hằng đã có những bằng chứng gì trong tay mà đã công khai chỉ trích Trịnh Sảng nhiều lần ngoại tình. Nhiều người đồn đoán, rất có thể Trịnh Sảng sẽ khởi kiện Trương Hằng vì phát ngôn này. Xem ra drama giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn chưa thể kết thúc.

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Giành được quyền nuôi con nhưng Trương Hằng thừa nhận đã thua cả cuộc đời đồng thời nhờ vả Trịnh Sảng giúp đỡ.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hằng diễn viên Trịnh Sảng

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