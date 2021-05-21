Sau bao lần đấu đá, cuối cùng Trương Hằng đành nhận thua cuộc và phải cúi đầu nhờ Trịnh Sảng giúp đỡ, chuyện gì đang xảy ra đây?

Sao quốc tế 21/05/2021 14:54

Giành được quyền nuôi con nhưng Trương Hằng thừa nhận đã thua cả cuộc đời đồng thời nhờ vả Trịnh Sảng giúp đỡ.

Động thái mới nhất của Trương Hằng lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Sau khi giành được quyền nuôi con, bạn trai cũ của nữ diễn viên Trịnh Sảng đã đăng “khoe mẽ” chiến tích của mình nhưng không ngờ vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía fan của Trịnh Sảng.

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 Trương Hằng từng khoe đã giành được quyền nuôi con trên trang cá nhân sau khi phiên tòa tại Mỹ kết thúc

Mới đây, Trương Hằng lại tiếp tục đăng một bài viết dài trên trang cá nhân gửi đến fan hâm mộ của Trịnh Sảng. Trương Hằng cho biết hai đứa con của anh bị người hâm mộ chửi bới đồng thời tung ra một số lượng ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Cuối cùng, Trương Hằng cầu xin: “Tôi thừa nhận phiên tòa xét xử quyền nuôi con tôi thua rồi”.

Trương Hằng cho biết, anh công khai kết quả phiên tòa giành quyền nuôi con là muốn đặt dấu chấm cho sự việc này và cũng để chứng minh rằng anh không nói dối. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại bạn trai cũ Trịnh Sảng chợt nhận ra rằng, ngoại trừ hai đứa con, cuộc đời anh đã thua hoàn toàn. Trương Hằng chụp lại màn hình những lời mắng chửi của fan Trịnh Sảng dành cho bản thân và hai đứa con. Bên cạnh đó, anh cũng cầu xin người hâm mộ hãy trả lại cuộc sống bình thường cho anh và hai con.

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 Vậy nhưng sau khi Trương Hằng và hai con bị fan của Trịnh Sảng 'tấn công', bạn trai cũ của Trịnh Sảng đã nhận thua cuộc và nhờ nữ diễn viên họ Trịnh giúp đỡ

Cuối bài viết Trương Hằng nói rằng: “Tôi sẵn sàng nhận thất bại, tôi thừa nhận tôi đã thua trong vụ kiện giành quyền nuôi con! Mọi người có thể dừng lại không? Tôi biết hiện tại bất luận tôi nói gì mọi người đều sẽ không từ bỏ. Em có đồng ý giúp các con không Trịnh Sảng?”. Đây là lần đầu tiên Trương Hằng công khai nhờ vả Trịnh Sảng giúp đỡ sau rất nhiều lần tranh chấp, kiện tụng.

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Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng bạn trai cũ Trịnh Sảng

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