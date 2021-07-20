Trịnh Sảng vừa xin lỗi, Trương Hằng đã có ngay động thái đáp trả đầy mạnh mẽ

Sau khi nữ diễn viên Trịnh Sảng đăng đàn xin lỗi và phủ nhận những cáo buộc của Trương Hằng, người tình cũ của nữ diễn viên cũng có động thái đáp trả mạnh mẽ.

Tối 19/7, sau hơn nửa năm bị phong sát vì bê bối mang thai hộ, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã đăng một bài thanh minh khá dài trên trang cá nhân. Trịnh Sảng xin lỗi dư luận vì chuyện mang thai hộ, cô khẳng định không có chuyện cô bỏ nuôi con. Trong bài viết của mình, Trịnh Sảng cũng phủ nhận cáo buộc nhận thù lao trên trời mà Trương Hằng tố cáo trước đây. Nữ diễn viên nổi tiếng cũng yêu cầu Trương Hằng ngừng quấy rầy bản thân và gia đình mình. Trịnh Sảng lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi dư luận và phủ nhận những cáo buộc của Trương Hằng Động thái mới của Trịnh Sảng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Đây là lần đầu tiên Trịnh Sảng lên tiếng về scandal của mình sau hơn nửa năm bị cộng đồng mạng phong sát. Vậy nhưng ngay sau bài đăng của Trịnh Sảng không lâu, Trương Hằng tiếp tục đưa ra nhiều bằng chứng về hành vi trốn thuế, bỏ rơi các của Trịnh Sảng.

Bài đăng “Gửi Trịnh Sảng” của Trương Hằng ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Trương Hằng đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy quá trình Trịnh Sảng muốn bỏ con. Theo Trương Hằng, khi cái thai ở trong bụng người khác được 7 tháng tuổi, Trịnh Sảng đã muốn phá thai. Sau đó một tháng, Trịnh Sảng ép Trương Hằng phối hợp với cô đem con vào viện phúc lợi. Khi đứa trẻ ra đời được 10 ngày, Trịnh Sảng và gia đình Trịnh Sảng vẫn khăng khăng muốn mang đứa trẻ đi cho. Vậy nhưng Trương Hằng lại tiếp tục đưa ra nhiều bằng chứng bất lợi cho Trịnh Sảng Về hợp đồng âm dương và thù lao trên trời, Trương Hằng cũng cho biết, thù lao là chính miệng Trịnh Sảng nói cho anh biết, vậy nhưng giờ lại làm ra vẻ không biết chuyện gì. Bên cạnh đó Trương Hằng cũng đưa ra những bằng chứng từ công ty mang thai hộ và tin nhắn liên lạc với Trịnh Sảng. Bạn trai cũ của Trịnh Sảng khẳng định, anh không quấy rối Trịnh Sảng, bản thân Trương Hằng muốn tránh còn không kịp.

Netizen xứ Trung vẫn đang chờ đợi những thông tin mới nhất từ cặp đôi Trịnh Sảng - Trương Hằng Bê bối của Trịnh Sảng và Trương Hằng tiếp tục lại là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung. Sau một thời gian yên bình, mối quan hệ của cặp đôi nổi tiếng lại một lần nữa dậy sóng.

Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện sau hàng loạt những lời tố cáo của Trương Hằng, động thái mới thực sự gây chú ý Ngày 1/7, nữ diễn viên Trịnh Sảng bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân sau 2 tháng ‘mất tích’ khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trinh-sang-vua-xin-loi-truong-hang-da-co-ngay-dong-thai-dap-tra-day-manh-me-413400.html