Triệu Lệ Dĩnh sớm đã nhìn thấu bản chất con người Ngô Diệc Phàm chỉ bằng một chi tiết nhỏ

Triệu Lệ Dĩnh vốn là người thẳng thắn nổi tiếng của Cbiz, khi cùng Ngô Diệc Phàm tham gia một chương trình, nữ diễn viên họ Triệu đã sớm nhìn thấy bản chất của nam ca sĩ này.

Những ngày gần đây, làng giải trí Hoa ngữ chấn động vì bê bối đời tư của Ngô Diệc Phàm. Nhiều cô gái dùng tài khoản cá nhân của mình để bóc mẽ hành vi đê tiện của nam ca sĩ nối tiếng. Cư dân mạng bàng hoàng trước lối sống thiếu chuẩn mực của Ngô Diệc Phàm. Bê bối đời tư của Ngô Diệc Phàm khiến dư luận xứ Trung dậy sóng Trước khi công khai mối quan hệ với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng từng vướng tin đồn tình ái với Ngô Diệc Phàm. Thậm chí có tin đồn còn cho rằng con trai của Triệu Lệ Dĩnh không phải là con của Phùng Thiệu Phong mà là con của Ngô Diệc Phàm. Lý do của những tin đồn này là vì Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm đã từng cùng tham gia chương trình 72 Tầng Kỳ Lâu. Sự tương tác của hai người rất tốt nên đã được nhiều fan hâm mộ ghép đôi.

Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm tứng vướng tin đồn có tình cảm Vậy nhưng với những fan hâm mộ tinh mắt, khi tham gia chương trình này Triệu Lệ Dĩnh sớm đã nhìn rõ bản chất con người Ngô Diệc Phàm. Cụ thể, khi cả hai đi qua sa mạc để thực hiện nhiệm vụ, Ngô Diệc Phàm – một chàng trai mạnh mẽ luôn đi theo sau Triệu Lệ Dĩnh. Khi leo lên một ngọn đồi, Triệu Lệ Dĩnh đi phía trước còn Ngô Diệc Phàm đi sau và nắm lấy cánh tay Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ diễn viên xinh đẹp chỉ biết yên lặng đảo mắt.

Cả hai phối hợp khá ăn ý khi tham gia một chương trình truyền hình Trong một tình huống khác, khi Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm cần phải dùng ống hút để thổi bay đạo cụ buộc trên cành cây, khi những khách mời khác đã hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Lệ Dĩnh quay sang Ngô Diệc Phàm nói rằng: “Anh đi hát nên chắc chắn dung tích phổi của anh phải tốt”. Lúc này, Ngô Diệc Phàm không để tâm vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà quay sang làm nũng với Triệu Lệ Dĩnh: “Sao em biết anh hát? Em như thế này anh sẽ ngại lắm đó”. Thấy thái độ đó của Ngô Diệc Phàm, Triệu Lệ Dĩnh sững sờ vài giây, nữ diễn viên họ Triệu vốn tính tình thẳng thắn, không chịu nổi giọng điệu và biểu cảm của Ngô Diệc Phàm, Triệu Lệ Dĩnh liền nói: “Nói chuyện cẩn thận nào”. Trong khi Ngô Diệc Phàm luôn tỏ vẻ chăm sóc người khác thì Triệu Lệ Dĩnh lại có vẻ khó chịu với những hành động của nam đồng nghiệp Không chỉ vậy, trong chương trình này, Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm có nhiều hành động thân mật, dù Ngô Diệc Phàm luôn tỏ vẻ chăm sóc người khác trước ống kính nhưng biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh không được tự nhiên. Cảm giác như Triệu Lệ Dĩnh đang cố gắng chịu đựng để hoàn thành những cảnh quay này. Chỉ bằng những chi tiết nhỏ đó cũng đủ để cho thấy vợ cũ Phùng Thiệu Phong sớm đã nhận ra bản chất con người Ngô Diệc Phàm.

Triệu Lệ Dĩnh hối hận vì đã ly hôn, mỗi lần nói chuyện với con trai đều khóc hết nước mắt? Những thông tin mới liên quan đến nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

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