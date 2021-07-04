Triệu Lệ Dĩnh hối hận vì đã ly hôn, mỗi lần nói chuyện với con trai đều khóc hết nước mắt?

Những thông tin mới liên quan đến nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Cuối tháng 4, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố ly hôn trong hòa bình khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc. Nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi đến nay vẫn chưa được công bố khiến dư luận vô cùng tò mò.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc

Có nhiều thông tin cho biết, Triệu Lệ Dĩnh và chồng ly hôn có nguyên nhân rất nhiều đến từ phía mẹ của Phùng Thiệu Phong. Khi cặp đôi chưa kết hôn, mẹ Phùng Thiệu Phong đã không hài lòng với Triệu Lệ Dĩnh và xuất thân nông thôn của cô. Vậy nhưng nữ diễn viên họ Triệu lại mang thai khiến mẹ Phùng Thiệu Phong đành phải chấp nhận cô con dâu nổi tiếng này.

Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên gọi video nói chuyện với con trai, vậy nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cô đều khóc hết nước mắt

Sau khi cặp đôi nổi tiếng chính thức ly hôn, nhiều chỉ trích tiêu cực hướng về Phùng Thiệu Phong và mẹ của anh, còn Triệu Lệ Dĩnh vẫn tập trung tối đa cho công việc. Theo Sohu, sau khi ly hôn, nữ diễn viên họ Triệu càng thương con trai hơn, cô thường xuyên gọi video để nói chuyện với con trai. Vậy nhưng mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện, Triệu Lệ Dĩnh đều khóc hết nước mắt. Biết được điều này nhiều fan hâm mộ của nữ diễn viên họ Triệu vô cùng xót xa. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn kêu gọi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quay về bên nhau.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa vượt qua bóng đen của hôn nhân tan vỡ, phải có điều kiện đặc biệt này mới nhận đóng phim Một nguồn tin thân cận tiết lộ, dường như nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể vượt qua bóng đen của cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-hoi-han-vi-da-ly-hon-moi-lan-noi-chuyen-voi-con-trai-deu-khoc-het-nuoc-mat-411204.html