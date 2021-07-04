Triệu Lệ Dĩnh hối hận vì đã ly hôn, mỗi lần nói chuyện với con trai đều khóc hết nước mắt?

Những thông tin mới liên quan đến nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.
- Vừa dọn khỏi ‘tổ ấm’ của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu ngay biệt thự trị giá gần 300 tỷ
- Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh từ chối xem mắt, ngày càng xinh đẹp và phá cách
Cuối tháng 4, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố ly hôn trong hòa bình khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc. Nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi đến nay vẫn chưa được công bố khiến dư luận vô cùng tò mò.
Có nhiều thông tin cho biết, Triệu Lệ Dĩnh và chồng ly hôn có nguyên nhân rất nhiều đến từ phía mẹ của Phùng Thiệu Phong. Khi cặp đôi chưa kết hôn, mẹ Phùng Thiệu Phong đã không hài lòng với Triệu Lệ Dĩnh và xuất thân nông thôn của cô. Vậy nhưng nữ diễn viên họ Triệu lại mang thai khiến mẹ Phùng Thiệu Phong đành phải chấp nhận cô con dâu nổi tiếng này.
Sau khi cặp đôi nổi tiếng chính thức ly hôn, nhiều chỉ trích tiêu cực hướng về Phùng Thiệu Phong và mẹ của anh, còn Triệu Lệ Dĩnh vẫn tập trung tối đa cho công việc. Theo Sohu, sau khi ly hôn, nữ diễn viên họ Triệu càng thương con trai hơn, cô thường xuyên gọi video để nói chuyện với con trai. Vậy nhưng mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện, Triệu Lệ Dĩnh đều khóc hết nước mắt. Biết được điều này nhiều fan hâm mộ của nữ diễn viên họ Triệu vô cùng xót xa. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn kêu gọi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quay về bên nhau.