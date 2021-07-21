Cuộc sống khốn khó của Trịnh Sảng, uống nước máy để cầm cự, tiết kiệm từng cái băng vệ sinh

Sao quốc tế 21/07/2021 11:19

Những chia sẻ mới đây của Trịnh Sảng về cuộc sống khốn khó tại Mỹ nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Sau những phản ứng đầu tiên về bê bối mang thai hộ, nữ diễn viên Trịnh Sảng tiếp tục chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình tại Mỹ. Trên trang cá nhân của mình Trịnh Sảng cho biết, hiện tại cô không có thu nhập, phải sống nhờ bạn bè nên cô tiết kiệm chi tiêu từ nước uống cho tới băng vệ sinh.

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 Sau hơn nửa năm im lặng, gần đây Trịnh Sảng liên tục có những động thái mới của mình

Người đẹp họ Trịnh cho biết, cô uống nước máy hàng ngày. Tổng cộng cô có 5 cái áo và 2 chiếc quần jeans. Vì không có tiền nên Trịnh Sảng chưa từng dám đặt đồ ăn bên ngoài, mỗi khi “đến tháng” cô đều phải tiết kiệm từng cái băng vệ sinh và giấy vệ sinh. Những chia sẻ này của Trịnh Sảng ngay lập tức nhận được sự chú ý vì trước đây khi tham gia một chương trình truyền hình, Trịnh Sảng từng cho biết cô uống một bình nước có giá 1.580 tệ (khoảng 5.6 triệu đồng). Từ một “nàng công chúa” sống xa hoa đến nay mỹ nhân họ Trịnh phải sống cuộc sống khó khăn quả thực rất khó chấp nhận.

Nguyên nhân khiến Trịnh Sảng lâm vào cảnh khó khăn về tài chính như vậy là do tài khoản của cô và bố mẹ cô đều bị đóng băng. Mọi chi phí sinh hoạt hiện tại của cô đều nhờ bạn bè giúp đỡ. Cô tiết kiệm từng đồng để mua đồ ăn, trái cây cho các con đồng thời tham gia một khóa học theo yêu cầu của tòa án.

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 Không có thu nhập, tài khoản bị đóng băng, cuộc sống trên đất Mỹ của Trịnh Sảng vô cùng khó khăn

Trong bài viết của mình, Trịnh Sảng thẳng thắn nói về hai vấn đề. Thứ nhất, Trịnh Sảng thừa nhận việc nhờ người mang thai hộ, vậy nhưng theo Trịnh Sảng việc này không phải là lỗi của một mình cô, tại sao một mình cô lại phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm? Thứ hai, về vấn đề trốn thuế, Trịnh Sảng cho biết, nên làm theo trình tự, không nên định tội của cô rồi mới điều tra. Những chia sẻ mới của Trịnh Sảng nhận được sự chú ý của nhiều người hâm mộ, chắc chắn những ngày tới đây, cuộc chiến giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng còn diễn ra quyết liệt hơn nữa.

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Từ khóa:   bê bối mang thai hộ diễn viên Trịnh Sảng Trịnh Sảng và Trương Hằng

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