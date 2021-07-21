Những tình tiết mới nhất về cuộc sống trụy lạc của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm tiếp tục được Đô Mỹ Trúc công khai với báo giới.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong lần thứ 3 nhận phỏng vấn độc quyền, Đô Mỹ Trúc đã tiết lộ thêm tình tiết lần đầu qua đêm tại nhà của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm. Sự việc tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Bằng sự thông minh của mình, Đô Mỹ Trúc đã khiến Ngô Diệc Phàm thân bại danh liệt Đô Mỹ Trúc từng tố Ngô Diệc Phàm lạm dụng tình dục các cô gái tuổi vị thành niên. Trong bài phỏng vấn này, người đẹp 19 tuổi một lần nữa xác nhận điều này. Đô Mỹ Trúc cho biết, những cô gái trở thành nạn nhân của Ngô Diệc Phàm hiện nay không phải là 7 người nữa mà đã vượt xa con số này. Trong số đó có 2 nạn nhân là trẻ vị thành niên, họ không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng rất muốn Ngô Diệc Phàm bị trừng phạt. Đô Mỹ Trúc hy vọng rằng mình là nạn nhân cuối cùng.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Đô Mỹ Trúc đã tiết lộ chi tiết quan trọng về lần đầu tiên quan hệ với Ngô Diệc Phàm. Theo lời kể của Đô Mỹ Trúc, đêm đó ở tại nhà của Ngô Diệc Phàm còn có một nhà sản xuất âm nhạc và hai cô gái khác ngang tuổi với Đô Mỹ Trúc. Ngoài ra còn có quản lý và anh họ của Ngô Diệc Phàm. Sau khi đến đó họ đã yêu cầu chơi game, uống rượu và tịch thu điện thoại. Lần đầu qua đêm tại nhà Ngô Diệc Phàm, Đô Mỹ Trúc đã bị chuốc say Đô Mỹ Trúc đã tìm cơ hội để lấy lại điện thoại và rời đi nhưng đã bị người quản lý của Ngô Diệc Phàm phát hiện. Người này đe dọa rằng, Ngô Diệc Phàm có vị trí vững chắc trong làng giải trí, nếu làm anh ta không vui thì sẽ không có cơ hội phát triển sau này. Cuối cùng Đô Mỹ Trúc đã bị chuốc say, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh còn có Ngô Diệc Phàm.

Đô Mỹ Trúc cũng tiết lộ rằng khi quan hệ, Ngô Diệc Phàm không sử dụng biện pháp an toàn. Không chỉ với riêng mình cô mà với người khác đều vậy. Khi đó Ngô Diệc Phàm còn hứa sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc cho Đô Mỹ Trúc suốt đời, khi đến Tết sẽ đưa cô về gặp người nhà và còn hứa hẹn nhiều điều khác nữa.

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