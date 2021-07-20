Trong một bài phỏng vấn mới đây, bố Lưu Khải Uy cho biết một năm nay Dương Mịch và con gái chưa gặp mặt, Tiểu Gạo Nếp cũng không nói nhớ mẹ.
- Thù hận cỡ nào mà đến tên chồng của Đường Yên Dương Mịch cũng không muốn gọi?
- Body mẹ bỉm sữa hot nhất xứ Trung gọi tên Dương Mịch: Ngực nở, eo thon, thân hình đồng hồ cát chuẩn 'gái 20' khiến fan rần rần đổ gục
Theo Sohu, ngày 19/7 truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin, bố chồng cũ của Dương Mịch – nam diễn viên gạo cội Lưu Đan mới đây đã trả lời phỏng vấn và hé lộ về mối quan hệ giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp. Bố Lưu Khải Uy xác nhận rằng một năm nay Dương Mịch không đến Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp do tình hình dịch bệnh. Vậy nhưng ông cũng không nghe Tiểu Gạo Nếp nói nhớ mẹ, bố Lưu Khải Uy không biết hai mẹ con có gọi điện video cho nhau hay không vì Tiểu Gạo Nếp có điện thoại riêng.
Những chia sẻ của bố Lưu Khải Uy ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc này khiến nữ diễn viên Dương Mịch một lần nữa hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng mạng. Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn luôn bị đánh giá là người mẹ tồi vì không quan tâm chăm sóc cho con gái.
Trước sự việc này, rất nhiều fan hâm mộ của Dương Mịch đứng ngồi không yên. Nhiều người bình luận rằng tại sao bố Lưu Khải Uy lại nói như vậy về Dương Mịch? Sao không đưa cháu gái đến thăm Dương Mịch mà lần nào cũng muốn Dương Mịch sang Hong Kong thăm con? Dù sao thì hiện tại Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng đã ly hôn, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng cũ không thể nào như trước được. Vậy nhưng, dường như bố Lưu Khải Uy vẫn luôn nhắc khéo đến con dâu cũ để được truyền thông quan tâm hơn.
Thấy Lưu Đan bị fan Dương Mịch chỉ trích, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ bố Lưu Khải Uy. Thực ra khi phỏng vấn, bố chồng cũ Dương Mịch không nói điều gì , chỉ ừ à ứng phó cho qua chuyện. Vậy nhưng khi được đăng tải lại khiến nhiều người hiểu sai ý và nhận những chỉ trích không đáng có từ fan của Dương Mịch khiến nhiều người xót xa.