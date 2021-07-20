Fan Dương Mịch phẫn nộ khi bố Lưu Khải Uy tiếp tục 'bóc mẽ' mối quan hệ của nữ diễn viên nổi tiếng và con gái

Sao quốc tế 20/07/2021 17:01

Trong một bài phỏng vấn mới đây, bố Lưu Khải Uy cho biết một năm nay Dương Mịch và con gái chưa gặp mặt, Tiểu Gạo Nếp cũng không nói nhớ mẹ.

Theo Sohu, ngày 19/7 truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin, bố chồng cũ của Dương Mịch – nam diễn viên gạo cội Lưu Đan mới đây đã trả lời phỏng vấn và hé lộ về mối quan hệ giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp. Bố Lưu Khải Uy xác nhận rằng một năm nay Dương Mịch không đến Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp do tình hình dịch bệnh. Vậy nhưng ông cũng không nghe Tiểu Gạo Nếp nói nhớ mẹ, bố Lưu Khải Uy không biết hai mẹ con có gọi điện video cho nhau hay không vì Tiểu Gạo Nếp có điện thoại riêng.

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 Bố Lưu Khải Uy tiếp tục có những chia sẻ mới về mối quan hệ giữa Dương Mịch và con gái

Những chia sẻ của bố Lưu Khải Uy ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc này khiến nữ diễn viên Dương Mịch một lần nữa hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng mạng. Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn luôn bị đánh giá là người mẹ tồi vì không quan tâm chăm sóc cho con gái.

Trước sự việc này, rất nhiều fan hâm mộ của Dương Mịch đứng ngồi không yên. Nhiều người bình luận rằng tại sao bố Lưu Khải Uy lại nói như vậy về Dương Mịch? Sao không đưa cháu gái đến thăm Dương Mịch mà lần nào cũng muốn Dương Mịch sang Hong Kong thăm con? Dù sao thì hiện tại Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng đã ly hôn, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng cũ không thể nào như trước được. Vậy nhưng, dường như bố Lưu Khải Uy vẫn luôn nhắc khéo đến con dâu cũ để được truyền thông quan tâm hơn.

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 Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích vì không quan tâm đến bé Tiểu Gạo Nếp
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 Cuộc sống hạnh phúc của Dương Mịch và Lưu Khải Uy khi chưa ly hôn

Thấy Lưu Đan bị fan Dương Mịch chỉ trích, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ bố Lưu Khải Uy. Thực ra khi phỏng vấn, bố chồng cũ Dương Mịch không nói điều gì , chỉ ừ à ứng phó cho qua chuyện. Vậy nhưng khi được đăng tải lại khiến nhiều người hiểu sai ý và nhận những chỉ trích không đáng có từ fan của Dương Mịch khiến nhiều người xót xa.

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Từ khóa:   diễn viên Dương Mịch Lưu Khải Uy Dương Mịch và Lưu Khải Uy

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