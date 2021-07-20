Theo Sohu, ngày 19/7 truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin, bố chồng cũ của Dương Mịch – nam diễn viên gạo cội Lưu Đan mới đây đã trả lời phỏng vấn và hé lộ về mối quan hệ giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp. Bố Lưu Khải Uy xác nhận rằng một năm nay Dương Mịch không đến Hong Kong thăm Tiểu Gạo Nếp do tình hình dịch bệnh. Vậy nhưng ông cũng không nghe Tiểu Gạo Nếp nói nhớ mẹ, bố Lưu Khải Uy không biết hai mẹ con có gọi điện video cho nhau hay không vì Tiểu Gạo Nếp có điện thoại riêng.

Bố Lưu Khải Uy tiếp tục có những chia sẻ mới về mối quan hệ giữa Dương Mịch và con gái

Những chia sẻ của bố Lưu Khải Uy ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc này khiến nữ diễn viên Dương Mịch một lần nữa hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng mạng. Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn luôn bị đánh giá là người mẹ tồi vì không quan tâm chăm sóc cho con gái.