Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã kết thúc! Lý do tình trẻ chẳng thể níu giữ được trái tim mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Một vài nguồn tin tiết lộ, mối quan hệ giữa nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã thực sự kết thúc.
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Sau khi chính thức ly hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy, vài năm trở lại đây nữ diễn viên Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mặc dù cặp đôi chưa chính thức lên tiếng thừa nhận nhưng rất nhiều lần cánh phóng viên đã phát hiện cặp đôi đi chơi thậm chí sống chung với nhau.
Những tưởng rằng mối quan hệ này sẽ đơm hoa kết trái, vậy nhưng gần đây lại có thông tin Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chính thức chia tay. Theo Sohu, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin Dương Mịch và tình trẻ đã chia tay và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nguyên nhân được cho là phía Ngụy Đại Huân liên tục hối thúc kết hôn. Đặc biệt bố mẹ Ngụy Đại Huân cho rằng con trai giờ đã 32 tuổi, đã đến tuổi lập gia đình nên muốn Ngụy Đại Huân ổn định.
Vậy nhưng Dương Mịch đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và là người phụ nữ cuồng công việc nên người đẹp họ Dương không còn mặn mà với việc kết hôn lần nữa. Với Dương Mịch, chuyện tình cảm với Ngụy Đại Huân cũng không cần thiết phải có một tờ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh cho tình yêu.
Chính vì vậy Ngụy Đại Huân đã nghe theo bố mẹ và lựa chọn chia tay với Dương Mịch. Không chỉ vậy còn có thông tin cho rằng, chuyện tình cảm giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đến hiện tại vẫn chưa thể công khai đều có nguyên nhân từ Dương Mịch. Ngụy Đại Huân rất muốn công khai hẹn hò với Dương Mịch nhưng người đẹp họ Dương một mực không đồng ý, chuyện này cũng ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Hiện tại phía Dương Mịch và Ngụy Đại Huân chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho tin đồn lần này.