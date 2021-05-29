Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã kết thúc! Lý do tình trẻ chẳng thể níu giữ được trái tim mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Sau khi chính thức ly hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy, vài năm trở lại đây nữ diễn viên Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mặc dù cặp đôi chưa chính thức lên tiếng thừa nhận nhưng rất nhiều lần cánh phóng viên đã phát hiện cặp đôi đi chơi thậm chí sống chung với nhau.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung tối đa cho công việc

Những tưởng rằng mối quan hệ này sẽ đơm hoa kết trái, vậy nhưng gần đây lại có thông tin Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chính thức chia tay. Theo Sohu, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin Dương Mịch và tình trẻ đã chia tay và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nguyên nhân được cho là phía Ngụy Đại Huân liên tục hối thúc kết hôn. Đặc biệt bố mẹ Ngụy Đại Huân cho rằng con trai giờ đã 32 tuổi, đã đến tuổi lập gia đình nên muốn Ngụy Đại Huân ổn định.