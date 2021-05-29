Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã kết thúc! Lý do tình trẻ chẳng thể níu giữ được trái tim mỹ nhân hàng đầu Cbiz

Sao quốc tế 29/05/2021 20:25

Một vài nguồn tin tiết lộ, mối quan hệ giữa nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã thực sự kết thúc.

Sau khi chính thức ly hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy, vài năm trở lại đây nữ diễn viên Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mặc dù cặp đôi chưa chính thức lên tiếng thừa nhận nhưng rất nhiều lần cánh phóng viên đã phát hiện cặp đôi đi chơi thậm chí sống chung với nhau.

dien vien duong mich 1
 Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung tối đa cho công việc

Những tưởng rằng mối quan hệ này sẽ đơm hoa kết trái, vậy nhưng gần đây lại có thông tin Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chính thức chia tay. Theo Sohu, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin Dương Mịch và tình trẻ đã chia tay và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nguyên nhân được cho là phía Ngụy Đại Huân liên tục hối thúc kết hôn. Đặc biệt bố mẹ Ngụy Đại Huân cho rằng con trai giờ đã 32 tuổi, đã đến tuổi lập gia đình nên muốn Ngụy Đại Huân ổn định.

dien vien duong mich 2
 Bố mẹ Ngụy Đại Huân rất muốn con trai yên bề gia thất

Vậy nhưng Dương Mịch đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và là người phụ nữ cuồng công việc nên người đẹp họ Dương không còn mặn mà với việc kết hôn lần nữa. Với Dương Mịch, chuyện tình cảm với Ngụy Đại Huân cũng không cần thiết phải có một tờ giấy đăng ký kết hôn để chứng minh cho tình yêu.

dien vien duong mich 3
 Ngụy Đại Huân rất muốn công khai chuyện tình cảm với Dương Mịch nhưng người đẹp họ Dương không đồng ý
dien vien duong mich 4
  Dường như sau cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy, Dương Mịch không còn quá mặn mà với việc kết hôn nữa

Chính vì vậy Ngụy Đại Huân đã nghe theo bố mẹ và lựa chọn chia tay với Dương Mịch. Không chỉ vậy còn có thông tin cho rằng, chuyện tình cảm giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đến hiện tại vẫn chưa thể công khai đều có nguyên nhân từ Dương Mịch. Ngụy Đại Huân rất muốn công khai hẹn hò với Dương Mịch nhưng người đẹp họ Dương một mực không đồng ý, chuyện này cũng ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Hiện tại phía Dương Mịch và Ngụy Đại Huân chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho tin đồn lần này.

Thù hận cỡ nào mà đến tên chồng của Đường Yên Dương Mịch cũng không muốn gọi?

Thù hận cỡ nào mà đến tên chồng của Đường Yên Dương Mịch cũng không muốn gọi?

Từng là ‘hảo tỷ muội’ nổi đình nổi đám Cbiz nhưng giờ đây mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đường Yên ngày càng căng thẳng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Dương Mịch Ngụy Đại Huân

TIN LIÊN QUAN

Thù hận cỡ nào mà đến tên chồng của Đường Yên Dương Mịch cũng không muốn gọi?

Thù hận cỡ nào mà đến tên chồng của Đường Yên Dương Mịch cũng không muốn gọi?

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Sau 10 năm ‘cạch mặt’, Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch khiến Cnet sôi sục

Sau 10 năm ‘cạch mặt’, Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch khiến Cnet sôi sục

Cbiz ‘sốt xình xịch’ với thử thách ‘vòng eo manga’, Dương Mịch có cơ hội khoe body cực phẩm

Cbiz ‘sốt xình xịch’ với thử thách ‘vòng eo manga’, Dương Mịch có cơ hội khoe body cực phẩm

Con gái 6 tuổi của Dương Mịch vừa lộ diện đã gây tranh cãi về nhan sắc?

Con gái 6 tuổi của Dương Mịch vừa lộ diện đã gây tranh cãi về nhan sắc?

Đóng phim khi mang thai, Dương Mịch được khen hết lời, Đường Yên bị chê tơi tả

Đóng phim khi mang thai, Dương Mịch được khen hết lời, Đường Yên bị chê tơi tả

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ