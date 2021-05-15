Từng là ‘hảo tỷ muội’ nổi đình nổi đám Cbiz nhưng giờ đây mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đường Yên ngày càng căng thẳng.
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Trước đây, Dương Mịch và Đường Yên từng là cặp chị em vô cùng thân thiết của làng giải trí Hoa ngữ. Khi Đường Yên đau khổ vì yêu phải “trai hư” Khưu Trạch, Dương Mịch là người đứng ra bảo vệ bạn thân. Trong đám cưới của Dương Mịch và Lưu Khải UY, Đường Yên được mời làm phù dâu. Tình bạn đẹp của hai người vốn được cả Cbiz ngưỡng mộ.
Vậy nhưng sau đó vì những cạnh tranh trong nghề nghiệp, Dương Mịch và Đường Yên ngày một xa cách. Ngay cả trong đám cưới của Đường Yên và La Tấn Dương Mịch cũng không được mời. Mối quan hệ của hai mỹ nhân nổi tiếng vẫn luôn là chủ đề béo bở để cánh báo giới và truyền thông đặc biệt khai thác.
Động thái mới đây của Dương Mịch lại một lần nữa khiến mối quan hệ này bị báo giới khơi lại. Trong chương trình Trốn Khỏi Mật Thất mùa 3, Dương Mịch đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với màn đoán tên diễn viên. Ekip chương trình cố tình chiếu một vài bộ phim, trong đó sẽ có một diễn viên chỉ để một nửa khuôn mặt. Nhiệm vụ của người chơi là đoán được tên diễn viên này.
Trong phần thi của mình, bộ phim Dương Mịch xem là Phong Thần Diễn Nghĩa, vậy nhưng nữ diễn viên họ Dương lại không thể gọi tên nam chính La Tấn. Dương Mịch nói rằng: “Quá khó đoán”, vậy nhưng nhiều người xem lại cho rằng, người đẹp họ Dương rất thông minh, cô đã nhận ra La Tấn nhưng cố tình không gọi tên ông xã của Đường Yên.
Rất nhiều lần tham gia sự kiện trước đây, Dương Mịch và Đương Yên cùng đứng chung sân khấu nhưng hai người đẹp đều làm như chưa từng quen biết. Không biết giữa hai người đẹp đã xảy ra mâu thuẫn gì khiến "mối hận thù" này đến nay vẫn chưa thể hóa giải.