Body mẹ bỉm sữa hot nhất xứ Trung gọi tên Dương Mịch: Ngực nở, eo thon, thân hình đồng hồ cát chuẩn 'gái 20' khiến fan rần rần đổ gục

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Mịch khiến không ít fan hâm mộ ‘xịt máu mũi’ vì quá gợi cảm.
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Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ, mặc dù đã hơn 30 tuổi và đã sinh con nhưng vóc dáng và nhan sắc của mỹ nhân họ Dương vẫn luôn được xem là biểu tượng của Cbiz. Trong bộ hình mới được đăng tải, vợ cũ Lưu Khải Uy không ngại ngần khoe những điểm gợi cảm chết người trên cơ thể khiến fan hâm mộ “xịt máu mũi” vì nhan sắc của cô nàng.
Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung tối đa cho công việc. Mặc dù vậy, người đẹp họ Dương vẫn vướng tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân. Rất nhiều lần cánh phóng viên đã chụp được hình ảnh cặp đôi tình tứ nhưng cả hai vẫn chưa một lần xác nhận hẹn hò. Dù rằng đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, vậy nhưng hiện tại Dương Mịch vẫn là một trong những mỹ nhân xinh đẹp và có ảnh hưởng hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ.