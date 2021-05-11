Body mẹ bỉm sữa hot nhất xứ Trung gọi tên Dương Mịch: Ngực nở, eo thon, thân hình đồng hồ cát chuẩn 'gái 20' khiến fan rần rần đổ gục

Sao quốc tế 11/05/2021 15:29

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Mịch khiến không ít fan hâm mộ ‘xịt máu mũi’ vì quá gợi cảm.

Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ, mặc dù đã hơn 30 tuổi và đã sinh con nhưng vóc dáng và nhan sắc của mỹ nhân họ Dương vẫn luôn được xem là biểu tượng của Cbiz. Trong bộ hình mới được đăng tải, vợ cũ Lưu Khải Uy không ngại ngần khoe những điểm gợi cảm chết người trên cơ thể khiến fan hâm mộ “xịt máu mũi” vì nhan sắc của cô nàng.

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 Nữ diễn viên Dương Mịch có màn khoe thân táo bạo trong bộ hình mới
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Dù đã hơn 30 tuổi nhưng Dương Mịch vẫn là cái tên được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ 
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 Người đẹp họ Dương vẫn giữ được sự trẻ trung cùng vóc dáng chuẩn mực
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 Dương Mịch phô diễn những điểm gợi cảm nhất trên cơ thể mình
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 Để sở hữu vóc dáng chuẩn mực như thế này, Dương Mịch có chế độ ăn uống và tập luyện vô cùng nghiêm ngặt
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 Vợ cũ Lưu Khải Uy vẫn luôn là mỹ nhân có thân hình nóng bỏng nhất làng giải trí Hoa ngữ
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 Sau khi chia tay chồng cũ, Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò tình trẻ nhưng người đẹp họ Dương chưa một lần thừa nhận
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 Vóc dáng hoàn hảo của Dương Mịch trong bộ hình mới khiến fan hâm mộ 'xịt máu mũi'
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 Khi còn trẻ, Dương Mịch nổi tiếng Cbiz vì sở hữu 'đôi gò bồng đảo' có một không hai

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung tối đa cho công việc. Mặc dù vậy, người đẹp họ Dương vẫn vướng tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân. Rất nhiều lần cánh phóng viên đã chụp được hình ảnh cặp đôi tình tứ nhưng cả hai vẫn chưa một lần xác nhận hẹn hò. Dù rằng đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, vậy nhưng hiện tại Dương Mịch vẫn là một trong những mỹ nhân xinh đẹp và có ảnh hưởng hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ.

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Cho đến nay con đường phát triển sự nghiệp và cuộc sống đời tư của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người nhận xét là khá tương đồng.

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Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch sao hoa ngữ

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