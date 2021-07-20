Hé lộ quy trình ‘tuyển phi’ của Ngô Diệc Phàm: Khỏa thân suốt quá trình tuyển chọn, những ai không được chọn sẽ chia cho anh họ và người quản lý

Sao quốc tế 20/07/2021 22:58

Sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm dường như đã bị đóng băng sau khi hàng loạt cô gái trẻ lên tiếng chỉ trích lối sống không chuẩn mực của nam ca sĩ này.

Những ngày qua làng giải trí Hoa ngữ chấn động bởi bê bối tình ái của một trong những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất Cbiz – Ngô Diệc Phàm. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng ca hát, vũ đạo điêu luyện, từ nhiều năm nay Ngô Diệc Phàm đã trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ. Dù là một người nổi tiếng nhưng Ngô Diệc Phàm lại sống thiếu chuẩn mực khiến dư luận xứ Trung tẩy chay.

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 Sau bê bối đời tư, Ngô Diệc Phàm bị dư luận Trung Quốc tẩy chay 

Sau hàng loạt những tố cáo của cô gái 19 tuổi Đô Mỹ Trúc, các nạn nhân khác của Ngô Diệc Phàm cũng lần lượt tố cáo nam ca sĩ nổi tiếng trên trang cá nhân và thu hút được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Cùng với những thông tin của Đô Mỹ Trúc, một tài khoản mạng xã hội cũng công khai đăng tải quá trình “tuyển phi” của một đỉnh lưu, cộng đồng mạng đều cho rằng đó chính là nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm.

Tài khoản của Trạm Tỷ cho biết, một đỉnh lưu showbiz “tuyển phi” có thể so sánh với hoàng đế chọn tú nữ, phải sàng lọc nhiều lần để chọn được người phi tần tốt nhất mới được thị tẩm. Những chia sẻ này của Trạm Tỷ ngay lập tức nhận được sự chú ý của netizen xứ Trung.

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 Trạm Tỷ hé lộ về quá trình 'tuyển phi' của một đỉnh lưu hàng đầu Cbiz

Theo Trạm Tỷ, bước đầu tiên của việc “tuyển phi” đó là lựa chọn những người xuất sắc nhất trong nhóm hậu viện hội, qua nhiều vòng tuyển chọn sẽ tìm ra người xuất sắc nhất để vào thị tẩm. Thậm chí khi nhiều nhất có thể chọn 3 đến 4 người cùng một lúc để mây mưa.

Để thuận tiện cho việc lựa chọn những cô gái xuất sắc nhất, toàn bộ quá trình được tiến hành một cách bài bản. Suốt quá trình tuyển chọn, các cô gái sẽ phải khỏa thân để chọn ra người xuất sắc nhất. Những cô gái không được đỉnh lưu lựa chọn sẽ không bị trực tiếp “trả hàng”, đôi khi họ sẽ được chuyển cho anh họ hoặc người quản lý của đỉnh lưu. Đoàn đội của đỉnh lưu này sẽ giải quyết nội bộ với nhau.

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 Cư dân mạng đều cho rằng Ngô Diệc Phàm chính là người mà Trạm Tỷ nói tới

Mặc dù Trạm Tỷ không nói rõ tên họ của đỉnh lưu nổi tiếng đó nhưng mọi người đều cho rằng đó chính là Ngô Diệc Phàm. Trước đó Đô Mỹ Trúc cũng từng tiết lộ rằng, anh họ của Ngô Diệc Phàm là Ngô Lâm chính là người thu xếp việc “tuyển phi” cho nam ca sĩ nổi tiếng.

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Triệu Lệ Dĩnh vốn là người thẳng thắn nổi tiếng của Cbiz, khi cùng Ngô Diệc Phàm tham gia một chương trình, nữ diễn viên họ Triệu đã sớm nhìn thấy bản chất của nam ca sĩ này.

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Từ khóa:   Đô Mỹ Trúc giải trí Hoa ngữ ca sĩ Ngô Diệc Phàm

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