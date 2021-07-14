Do sự sơ suất của y tá, mỹ nhân TVB Cốc Á Vi suýt chút nữa gặp nguy hiểm khi đi tiêm phòng vắc xin COVID-19.

Nữ ca sĩ Cốc Á Vi tham gia showbiz lần đầu tiên khi tham gia chương trình Super Girl của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc. Hiện tại, Cốc Á Vi đang tham gia hoạt động showbiz tại Hong Kong.

Hiện nay, người đẹp Cốc Á Vi đang tham gia hoạt động showbiz tại TVB

Vào ngày 13/7, có thông tin tiết lộ rằng, khi mỹ nhân TVB đi tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại Hong Kong, Cốc Á Vi đã được tiêm một “mũi tiêm rỗng” vào cánh tay do sơ suất của y tá. Vụ việc này suýt chút nữa gây tai nạn cho Cốc Á Vi.

Theo Sohu, truyền thông Hong Kong cho biết, Cốc Á Vi đã đến trung tâm y tế để tiêm phòng COVID-19 vào ngày 12/7, một y tá đã vô tình tiêm một “mũi tiêm rỗng” vào cánh tay của cô. Sau đó mọi người đã phát hiện trong ống tiêm không có vắc xin nên Cốc Á Vi được tiêm thêm một mũi nữa.

Cốc Á Vi được nhiều người biết đến với vai trò là ca sĩ và người dẫn chương trình

Vậy nhưng sau đó Cốc Á Vi đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi và điều trị vì cô bị chóng mặt, cơ thể rất không có chút sức lực nào. Cốc Á Vi đã trả lời về sự việc này như sau: “Trải qua ngày hôm qua, được sống đã là điều may mắn nhất”.

Người đẹp 31 tuổi suýt chút nữa gặp nguy hiểm vì sơ suất của y tá

Cốc Á Vi sinh năm 1990 tại Hồ Nam, Trung Quốc, cô tham gia showbiz với vai trò là một ca sĩ nhạc pop và người dẫn chương trình truyền hình. Sau khi giành được một số giải thưởng về ca hát tại Trung Quốc, năm 2015 Cốc Á Vi tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng của TVB và cũng giành giải Á quân trong trận chung kết. Từ đó, Cốc Á Vi tham gia showbiz tại Hong Kong và cũng gặt hái được khá nhiều thành công.

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